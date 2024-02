Meteo weekend: cambia tutto e arriva il maltempo, le previsioni

Piogge, freddo e neve. Le previsioni del secondo weekend di febbraio sono all'insegna del maltempo complice l'arrivo della prima perturbazione del mese. L'alta pressione e il clima anomalo delle scorse settimana sono già un lontano ricordo. Ecco le previsioni meteo del fine settimana.

Meteo, torna il maltempo in Italia con piogge e neve

L'inverno ritorna protagonista in Italia con piogge, anche localmente intense. nelle regioni del Nord e neve sulle Alpi a quote molto elevate. L'arrivo della prima perturbazione di febbraio si fa sentire lungo tutto lo stivale con un clima all'insegna del maltempo. Temporali e rovesci diffusi nelle regioni del Nord e Toscana sin da oggi, sabato 10 febbraio, ma da domenica 11 febbraio gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle regioni del Centro-Sud e Isole. E' tornata anche la dama bianca sulle Alpi dove si attendono accumuli di neve importanti, ance se a quote elevate, oltre 1500 metri. Il clima torna di stampo autunnale dopo un anticipo di primavera con temperature miti e caldo anomalo. La situazione dovrebbe peggiorare tra sabato notte e domenica con l'arrivo di forti venti che favoriranno l’afflusso di aria più fredda.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 10 febbraio 2024: cielo nuvoloso e coperto in buona parte del paese con qualche possibile schiarita solo nelle regioni dell'estremo Sud. Piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Nord, ma anche Campania, Sicilia e Sardegna. Sulle Alpi torna la neve anche se a quote oltre i 1400-1600 metri. Le temperature massime registrano un calo su Sardegna, Sicilia e regioni tirreniche complice la presenza di forti venti con raffiche di burrasca fino a 70-80 Km/h. Domenica 11 febbraio 2024, le previsioni delineano un tempo in miglioramento all’estremo Nord-Ovest e schiarite anche sul medio Adriatico. Nel resto d'Italia nuvole e piogge che interesseranno il versante tirrenico, le regioni del Sud e Isole. Non solo, il maltempo dovrebbe poi raggiungere anche la Puglia meridionale e in Sicilia. Le temperature con valori superiori alla media, ma in leggero calo al Sud e sulle Isole.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni in Italia

Da domenica 11 febbraio 2024 la perturbazione n.1 del mese abbandonerà l'Italia e l'inizio della nuova settimana sarà segnato da una massa d'aria umida e localmente instabile. In calo le temperature, in particolare al Centro-Sud e sulle Isole. Nuvole e cielo coperto in tutta Italia nella giornata di domenica 11 febbraio e non si escludono piogge e rovesci in Lombardia e sulle regioni di Nord-Est, ma anche su Umbria, Lazio, Campania e Calabria tirrenica; rovesci isolati sui settori occidentali delle Isole maggiori. Sulle Alpi ancora nevicate sopra i 1400 metri circa.

Per l'inizio della prossima settimana si delinea il ritorno di un campo di pressione con un clima più stabile e meno perturbato. Attenzione: si tratta di una previsione al momento ancora incerta: vi invitiamo dunque a seguire i prossimi aggiornamenti per maggiori dettagli.