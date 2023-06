Meteo, weekend minacciato da forti piogge e temporali. La tendenza da venerdì 30 giugno

La tendenza meteo per venerdì 30 giugno e il primo weekend di luglio conferma l'arrivo di un'intensa perturbazione: nel mirino buona parte dell'Italia, dove saranno possibili forti piogge e temporali, accompagnati anche da un calo delle temperature. Per la prima settimana di luglio, poi, si profila una nuova svolta meteo.

La tendenza meteo per la fine della settimana

All’inizio di venerdì 30 giugno una perturbazione atlantica piuttosto intensa raggiungerà il Nord-Ovest portando piogge e temporali localmente intensi; nel corso della giornata i fenomeni si estenderanno anche al resto del Nord e alle regioni centrali.

Sabato 1 luglio il sistema perturbato proseguirà la sua corsa verso i Balcani: mentre assisteremo a un miglioramento del tempo al Nord-Ovest, piogge e temporali coinvolgeranno ancora il Centro e parte del Nord-Est. Nel frattempo la perturbazione raggiungerà anche il Sud, mentre resteranno ai margini le Isole maggiori e la Calabria. Saranno ancora possibili fenomeni localmente intensi.

Nella giornata di domenica il sistema perturbato abbandonerà l’Italia, ma alle sue spalle l’atmosfera resterà un po’ instabile, con temporali più probabili nelle zone interne e montuose della Penisola e sulle Alpi. Qualche episodio di instabilità pomeridiana non si esclude neppure nelle aree di pianura tra Piemonte, Lombardia ed Emilia, e sulle zone pedemontane del Nord-Est. Tornerà invece a prevalere il sole nel resto del paese.

In questa fase, il passaggio perturbato sarà accompagnato anche da una massa d’aria più fresca che soprattutto tra venerdì e sabato provocherà un diffuso calo delle temperature, che si riporteranno su valori più in linea con la media stagionale, e in qualche caso anche leggermente al di sotto.

Italia divisa in due nella prima settimana di luglio: la tendenza

Lo scenario meteo che si delinea per la prima settimana di luglio mostra, al momento, un’Italia divisa in due.

Il Nord, infatti, sarà probabilmente lambito da correnti instabili, con cieli spesso nuvolosi e temporali più probabili sulle zone di montagna, in estensione localmente anche sull’Appennino centrale.

Sul Centro-Sud tornerà invece a estendersi l’anticiclone nord-africano, accompagnato da venti caldi meridionali. Prevarrà quindi il sole e si assisterà a una nuova intensificazione del caldo, con valori che si riporteranno al di sopra della media stagionale: soprattutto dalla seconda parte della settimana la colonnina di mercurio potrebbe spingersi nuovamente intorno ai 35 gradi.

I prossimi aggiornamenti permetteranno di conoscere maggiori dettagli su questa evoluzione.