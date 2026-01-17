FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, weekend instabile tra piogge e clima mite. Le previsioni dal 17 gennaio

Due perturbazioni sull'Italia tra oggi e domani: si conferma un weekend di pioggia per molte regioni, ma senza freddo intenso.
Previsione17 Gennaio 2026 - ore 06:00 - Redatto da Meteo.it
Insiste sull'Italia la perturbazione numero 6 di gennaio, che ha raggiunto ieri il nostro Paese e nelle prossime ore porterà maltempo soprattutto al Nord-Ovest, nelle Isole maggiori e sulle estreme regioni meridionali. A fine giornata il sistema perturbato si allontanerà verso la Grecia, ma sarà presto seguito da un'altra perturbazione - la numero 7 di questo mese - che si sta già facendo strada da ovest. Tra domenica e lunedì si conferma quindi una nuova fase di maltempo, specie al Nord-Ovest, nelle regioni tirreniche e nelle Isole Maggiori.

In questo contesto, le correnti relativamente miti che accompagnano i sistemi perturbati manterranno le temperature su valori elevati, in generale superiori alla media stagionale. Tra domenica e l'inizio della prossima settimana, tuttavia, si profila l'afflusso di aria più fredda che farà probabilmente crollare la colonnina di mercurio verso valori di nuovo al di sotto della norma.

Le previsioni meteo per sabato 17 gennaio

Oggi nuvole in tutta Italia, ma con momenti di tempo soleggiato, almeno nelle regioni centrali. Nel corso del giorno piogge sparse al Nord-Ovest e in Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna; neve sulle zone alpine al di sopra di 1000-1400 metri.
Venti moderati di Scirocco al Sud e Isole. Temperature con poche variazioni e sempre in generale al di sopra delle medie stagionali, sia nei valori minimi che nelle massime.

Le previsioni meteo per domenica 18 gennaio

Anche domani le nuvole avranno la meglio su tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse coinvolgeranno Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e, a carattere più isolato, anche Toscana, Marche, Emilia Romagna e Piemonte, con deboli nevicate sulle Alpi Occidentali al di sopra di 1000-1200 metri; in serata qualche pioggia anche su Veneto, Liguria e Campania.
Temperature minime con poche variazioni; massime in calo al Nord, pressoché invariate altrove.

