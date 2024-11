Meteo, weekend più instabile: dove arrivano piogge e temporali? Le previsioni dal 9 novembre

L’alta pressione si sta indebolendo nell’area mediterranea dove la nuvolosità sta aumentando, accompagnata anche da alcune precipitazioni che interesseranno per lo più le regioni di ponente. Si tratta inizialmente di un po’ di instabilità che continua a insistere, appunto, sui mari occidentali, ma che verrà rinvigorita nel fine settimana dall’arrivo di un vero e proprio impulso perturbato atlantico (perturbazione n.1 di novembre) che dalla Francia si porterà verso le nostre isole maggiori.

Fra domenica e lunedì, mentre Sicilia e Sardegna saranno alle prese con piogge e temporali, sul resto del Paese prevarranno condizioni di tempo soleggiato, ma con l’insidia delle nebbie in pianura padana.

Martedì poi la perturbazione dovrebbe spostarsi verso le regioni meridionali, mentre al Nord si attende l’arrivo di un altro sistema perturbato, un fronte freddo di origine polare che, stando agli ultimi aggiornamenti, dovrebbe portare alcune precipitazioni sulle Alpi, al Nord-Ovest e in Sardegna, favorendo anche un calo termico più sensibile al Nord dove le temperature potrebbero scendere al di sotto della norma. La tendenza da mercoledì resta al momento molto incerta.

Le previsioni meteo per sabato 9 novembre

Tempo abbastanza soleggiato al Sud, sulle Alpi centro-orientali e, nella seconda parte del giorno, anche su molte aree del Nord. Prevalenza di nuvole nel resto del Paese. Possibili piogge su coste toscane, Ponente ligure, Sardegna e Sicilia occidentale, anche sotto forma di rovescio o temporale in Sardegna.

Temperature quasi stazionarie, con valori massimi nella media o leggermente sopra. Venti in prevalenza deboli, salvo locali rinforzi su Ligure, Tirreno, basso Adriatico e Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 10 novembre

Cielo nuvoloso su Sicilia e Sardegna con piogge o rovesci, maggiormente diffusi nelle ore centrali del giorno. Nubi sparse anche fra Abruzzo, Molise e Foggiano, con possibili sporadiche piogge fra coste molisane e Gargano. Nel resto d’Italia tempo stabile e prevalentemente soleggiato, ma con il ritorno delle nebbie fra notte e mattina in pianura padana.

Temperature minime in leggero calo; massime in rialzo al Nord, in lieve calo al Sud e in Sicilia. Venti deboli con qualche locale rinforzo al Centro-Sud.