Meteo weekend, irruzione fredda: arrivano anche pioggia e neve. La tendenza dal 20 gennaio

Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano l'irruzione di aria fredda che, alla fine della settimana, sarà responsabile di un calo termico sensibile ma piuttosto breve. Nella giornata di sabato alcune delle nostre regioni saranno coinvolte anche da una perturbazione, che porterà piogge e nevicate fino a quote piuttosto basse. Per domenica, invece, si profila il ritorno a condizioni meteo diffusamente stabili.

La tendenza meteo per il weekend del 20 e 21 gennaio

Dalla notte di sabato, una massa d’aria fredda proveniente dall’Europa centro-orientale affluirà sulle nostre regioni centro-settentrionali e favorirà l’approfondimento di un’area di bassa pressione nei pressi del Sud Italia.

Per sabato 20 gennaio, quindi, ci aspettiamo una giornata fredda ma soleggiata al Nord e sulla Toscana. Nel corso della giornata osserveremo schiarite anche nel resto del Centro e in Sardegna, mentre molte nubi interesseranno il Sud e la Sicilia, coinvolti dalla perturbazione che probabilmente porterà precipitazioni specialmente al mattino. Nelle prime ore della giornata saranno possibili nevicate fino a quote basse sull’Appennino abruzzese e molisano; al Sud nevicate sull’Appennino fino a quote collinari.

Le temperature saranno in sensibile diminuzione, con venti intensi settentrionali specialmente sulle regioni peninsulari e in Liguria.

La perturbazione si allontanerà dal Sud Italia nella giornata di domenica 21 gennaio, e alle sue spalle si profila un rinforzo dell’alta pressione. Di conseguenza le condizioni meteo torneranno stabili praticamente ovunque e i venti tenderanno a indebolirsi. Le temperature minime subiranno una generale diminuzione, mentre i valori massimi saranno in ripresa al Centro-Nord e in calo in Sicilia.