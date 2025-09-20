Meteo, weekend estivo poi cambia tutto: le previsioni

L’estate astronomica si conclude con un weekend di sole, tempo stabile e caldo anomalo sull’Italia, grazie al consolidamento dell’alta pressione nord africana sul bacino del Mediterraneo, in temporanea espansione fino all’Europa centrale e orientale. Tra oggi e domani le temperature si manterranno ben oltre la media, con picchi fino ai 32-34 gradi e uno scarto rispetto alla norma anche di 7-8 gradi. Caldo eccezionale anche in montagna, in particolare sulle Alpi, dove lo zero termico si manterrà a quote insolitamente alte per il periodo, fino ai 4500 metri e solo in leggero calo nella giornata di domenica. Le ultime proiezioni modellistiche confermano un indebolimento della struttura anticiclonica alla fine di domenica, ma soprattutto all’inizio della prossima settimana, a causa dell’arrivo di una intensa perturbazione atlantica (la n.6 di settembre) che porterà piogge e temporali localmente abbondanti, in estensione da ovest verso est, accompagnati da un calo termico che si propagherà, entro mercoledì sera, a tutto il Centro-Nord e alla Sardegna, a seguire anche al Sud e alla Sicilia. Il raffreddamento sarà più sensibile al Nord, regioni tirreniche e Sardegna, dove le temperature scenderanno al di sotto della norma e il clima si farà più autunnale, perfettamente in linea con l’inizio dell’autunno astronomico (equinozio lunedì 22 alle 20:19, ora italiana).

Previsioni meteo per sabato 20 settembre

Tempo soleggiato e caldo su tutte le regioni, salvo lo sviluppo di nubi pomeridiane intorno alle Alpi occidentali e ancora qualche velatura di passaggio. Temperature stazionarie o in ulteriore lieve aumento, sempre di molto superiori alla norma. Clima da piena estate, con valori massimi dai 27 ai 32 gradi e picchi fino a 33-34 gradi sul versante tirrenico e in Sardegna. Venti deboli, salvo moderati rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna. Mari: localmente mossi i settori meridionali delle Isole maggiori, calmi o poco mossi gli altri bacini.

Previsioni meteo per domenica 21 settembre

Nubi in aumento sin dal mattino su Valle d’Aosta, Piemonte, Ponente ligure e ovest Lombardia, con isolate piogge o brevi rovesci intermittenti verso le zone alpine, in estensione e intensificazione solo a fine giornata al resto del Nord-Ovest, quando potranno assumere anche carattere temporalesco. Nelle altre regioni tempo ancora stabile, prevalentemente soleggiato e caldo, con velature passeggere e qualche cumulo in sviluppo a ridosso dei rilievi. Temperature: massime in leggero calo al Nord-Ovest, locali ulteriori aumenti sul versante adriatico; valori compresi fra 26 e 31 gradi, ma con picchi di 32-33 gradi al Centro-Sud. Venti di Scirocco in leggero rinforzo sui mari di ponente e sull’Adriatico. Mari: mossi quelli intorno alla Sardegna e il Tirreno occidentale.