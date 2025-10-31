Meteo, weekend di Ognissanti tra sole e piogge: l’Italia divisa tra anticiclone e nuova perturbazione

Piogge e temporali nella giornata di Halloween 2025. La perturbazione n.10 di ottobre, dopo aver attraversato la penisola, ha iniziato a farsi sentire anche in gran parte del Sud Italia con fenomeni temporaleschi intensi e violenti. Ecco le previsioni meteo di Halloween, ma anche del weekend di Ognissanti.

Maltempo, la tempesta di Halloween sull'Italia: le previsioni meteo

Un Halloween all’insegna dell’instabilità su gran parte del Paese e in particolare nelle regioni del Sud Italia dove gli effetti della perturbazione n.10 del mese continuano a farsi sentire con piogge e temporali diffusi. Nonostante la nuvolosità e le piogge le temperature restano stabili su valori miti con valori superiori alla media considerando il periodo dell'anno.

Nella giornata di Halloween, venerdì 31 ottobre 2025, nuvole diffuse in gran parte del Paese. Le piogge più importanti si registrano nell'estremo Nord-Est con fenomeni temporaleschi intensi e violenti su Sicilia, Calabria, Basilicata e Puglia.

Nel pomeriggio il maltempo interesserà anche la Sardegna, Toscana e Lazio, ma con fenomeni sporadici e deboli. In serata il maltempo raggiungerà anche i versanti ionici del Sud, ma le temperature resteranno stabili complice la presenza dei caldi venti di Scirocco.

Che tempo farà nel weekend di Ognissanti 2025 in Italia?

La tendenza meteo in vista del weekend di Ognissanti di sabato 1 e domenica 2 novembre 2025 vede un'Italia divisa. Sabato 1 novembre 2025, giorno di Ognissanti, è previsto il ritorno del bel tempo con nuvole sparse al Centro-Sud, Sicilia e Sardegna, ma anche nelle regioni del Nord.

Non si esclude il rischio di qualche debole pioggia lungo le Alpi centro-occidentali, la Liguria e l'alta Toscana, ma il clima sarà per lo più stabile. Al Sud, invece, in particolare tra Calabria e Sicilia è prevista una forte ondata di piogge. Dal punto di vista delle temperature i valori saranno miti per il periodo con 15-20° al Nord e 19-24° al Sud.

Da domenica 2 novembre, giorno dei Morti, è previsto un peggioramento del tempo complice l'arrivo della prima perturbazione del mese che interesserà dapprima il Nord Italia e l'alta Toscana. In arrivo piogge e temporali intensi e isolati nelle regioni settentrionali, mentre sulle Alpi nevicate oltre i 2000 metri.

Nel corso della giornata il maltempo raggiungerà anche la Sardegna e gran parte della Toscana, mentre al Centro-Sud sono previste ampie schiarite. In calo le temperature al Nord, mentre stabili al Centro-Sud con picchi di anche 23-25°.

La tendenza meteo per la prossima settimana in Italia

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? Da lunedì 3 novembre è previsto un miglioramento nelle regioni del Nord e Sardegna, mentre una instabilità residua persisterà tra Medio Adriatico, Sud e Sicilia dove non si esclude il rischio di piogge e temporali.

Martedì 4 novembre 2025, invece, il maltempo si limiterà solo all'estremo Sud, mentre nel resto del Paese si delinea una giornata stabile e soleggiata. In calo le temperature per l'arrivo di una massa d'aria più fresca dai Balcani.

Tutto cambia da mercoledì 5 novembre 2025 con il rinforzo dell'altra pressione che favorirà una fase climatica più stabile e soleggiata da Nord a Sud. In aumento le temperature che si riporteranno su valori in linea e in alcuni casi anche superiori alla media del periodo. Come sempre per conferme ed aggiornamenti su questa evoluzione continuate a seguire i prossimi bollettini meteo.