  3. Meteo: weekend di maltempo! Ecco le regioni a rischio criticità

Meteo: weekend di maltempo! Ecco le regioni a rischio criticità

La fase stabile è terminata sull'Italia, dove nel weekend appena iniziato agiranno due perturbazioni ravvicinate. Diverse zone a rischio maltempo
Previsione15 Novembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
L’alta pressione che ha garantito alcuni giorni di stabilità ha già cominciato a indebolirsi sotto la spinta delle correnti atlantiche che stanno dando il via a una fase molto più dinamica, caratterizzata da condizioni di variabilità con frequenti passaggi perturbati. Un primo sistema nuvoloso (perturbazione n. 4 di novembre) sta già interessando il Centro-Nord, ma con precipitazioni per lo più concentrate al Nord-Ovest e in estensione al Nord-Est e alla Toscana entro la fine della giornata odierna (sabato 15 novembre).

Una seconda perturbazione (la n. 5), più intensa, attraverserà domenica 16 le stesse regioni, dando luogo a precipitazioni localmente abbondanti, con possibili criticità per lo più sulla Liguria. Lunedì 17 quest’ultimo sistema nuvoloso esaurirà i propri effetti al Nord-Est e al Centro entro la mattinata, con fenomeni comunque ancora localmente intensi sulle Venezie e nel versante tirrenico. Durante tutta questa fase le temperature si manterranno in gran parte sopra la media, per lo più al Centro-Sud e sull’alto Adriatico, con massime ben oltre i 20 gradi e picchi oltre i 25 gradi all’estremo Sud.

Nella seconda parte di lunedì l’Italia verrà probabilmente raggiunta da altre due perturbazioni, una proveniente dal Mediterraneo occidentale, l’altra in discesa dal nord Europa sotto forma di fronte freddo. I due sistemi perturbati sembrano destinati a fondersi dando luogo a condizioni di maltempo in gran parte del Paese. La massa d’aria fredda che affluirà alle spalle del fronte, a metà settimana determinerà un deciso calo termico, con valori che scenderanno al di sotto della media in molte regioni.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 15 novembre)

Nubi compatte al Nord e in Toscana con piogge sparse al Nord-Ovest, in estensione all’alta Toscana nel pomeriggio e a buona parte del Nord-Est entro sera. Possibili anche dei temporali nel settore ligure. Quota neve elevata, oltre i 2000-2500 metri sulle Alpi. Presenza di locali nebbie in sollevamento nella pianura Padana orientale. Nel resto del Centro-Sud tempo stabile, ma con iniziali annuvolamenti sparsi tendenti a lasciare spazio al sole in giornata soprattutto sul versante Adriatico, al Sud e sulle Isole.

Temperature massime in lieve calo su Alpi e Nord-Ovest, stazionarie o in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese, con valori anche oltre i 20 gradi e picchi intorno ai 25 gradi sulle Isole per via dei venti meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 16 novembre

Sulle regioni centrali adriatiche, al Sud e sulla Sicilia tempo in prevalenza soleggiato, salvo il passaggio di velature. Sulla Sardegna nuvolosità in addensamento dal pomeriggio e piogge o rovesci in arrivo dalla sera. Nel resto dell’Italia cielo da nuvoloso a coperto con precipitazioni in gran parte del Nord e in Toscana. Possibili fenomeni localmente intensi e a carattere di temporale ancora fra Liguria e Toscana. Nelle Alpi neve oltre 1800-2000 metri.

Temperature massime in ulteriore aumento su medio Adriatico, Sud e Isole dove si potrebbero superare i 25 gradi; lievi diminuzioni al Nord e in Toscana. Venti di Scirocco da moderati a localmente forti su tutti i mari e al Centro-Sud.

Ultimo aggiornamento Sabato 15 Novembre ore 16:36

