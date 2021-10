Meteo, piogge in vista nel weekend di Halloween

Dopo aver sferzato il Sud e la Sicilia con una ondata di maltempo estremo, il vortice ciclonico che si è sviluppato sul Mediterraneo influenzerà le condizioni meteo anche durante il fine settimana fra il 30 e il 31 ottobre ma tenderà a indebolirsi. Nel frattempo però avanzerà verso l'Italia anche un'altra perturbazione, che investirà il Paese a partire dal Centro-Nord e dalla Sardegna.

La tendenza meteo per il weekend di Halloween

Sabato 30 ottobre il maltempo inizierà ad attenuarsi al Sud ma ci sarà ancora il rischio di piogge o rovesci su Lucania, Calabria e Sicilia, più probabili e localmente intensi nel nord-est della Calabria e nel palermitano.

Nel resto d’Italia parziali schiarite potranno favorire il Triveneto, il settore tirrenico del Centro e la Puglia. Tra l’Emilia Romagna e le marche saranno presenti strati di nubi basse e assisteremo a un graduale aumento della nuvolosità, nel corso della giornata, al Nord-Ovest e sulla Sardegna. Le prime piogge, deboli e isolate, raggiungeranno tra pomeriggio e sera le Alpi occidentali, la Liguria centro-occidentale e l’ovest della Sardegna.

Le temperature massime saranno in lieve calo al Nord-Ovest, per lo più in lieve aumento al Centro, in Campania e nelle Isole maggiori.

Al Sud inizieranno ad attenuarsi anche i venti, che tuttavia soffieranno ancora moderati e localmente tesi con un andamento antiorario intorno al centro del vortice, posizionato sulla Sicilia.

Domenica 31 ottobre le piogge risulteranno in ulteriore attenuazione all’estremo Sud, anche se sarà comunque ancora possibile qualche fenomeno debole e isolato sulla Calabria e sulla Sicilia orientale.

In Sardegna e nelle zone interne del Centro osserveremo intanto le piogge legate alla nuova perturbazione, il cui nucleo più attivo attraverserà il Paese lunedì 1 novembre, giorno di Ognissanti.