Meteo, weekend del 4-5 giugno tra caldo rovente e temporali

L’Italia centro-meridionale è alle prese con la seconda ondata di caldo africano, ben più intensa rispetto a quella precoce di maggio. Nel weekend del 4-5 giugno, rispetto alle medie climatiche che caratterizzano questa prima decade di giugno, alcune località registreranno anche 10-12 gradi in più. Nelle aree interne di pianura e di valle si supereranno i 35 gradi ma con picchi intorno ai 40 in quelle di Sardegna e Sicilia. Temperature oltre la norma anche al Nord ma con valori decisamente più contenuti, in generale intorno ai 30 gradi con picchi vicini ai 35 solo in Emilia Romagna. Tra le città più calde Catania dove sono previsti 37 gradi, Alghero, Firenze, Roma con 36 gradi; per Napoli previsti 33 gradi, per Milano e Bologna 32 gradi.

Le regioni settentrionali, ai margini dell’anticiclone, sono infatti interessate da un flusso di aria più umida e meno calda che sarà responsabile di un tempo a tratti instabile. Dopo il passaggio venerdì della prima perturbazione di giugno, seguirà un sabato stabile e una domenica in cui è atteso il passaggio della perturbazione n. 2 del mese con rischio di rovesci e temporali su aree alpine e pianure con fenomeni localmente intensi.

Il caldo anomalo si attenuerà al Centro-Sud già ad inizio settimana con l’arrivo di aria più fresca e secca sospinta da venti localmente moderati di Maestrale. La tendenza successiva resta ancora un po’ incerta ma è probabile che martedì una perturbazione temporalesca possa raggiungere il Nord (perturbazione n. 3 di giugno).

Le previsioni meteo per sabato 4 giugno

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Nel corso della giornata potranno transitare un po’ di nubi ad alta quota che tenderanno a velare il cielo rendendolo a tratti poco o parzialmente nuvoloso. Nel pomeriggio nuvolosità irregolare in sviluppo sulle aree alpine, associata a brevi rovesci di pioggia nei settori orientali tra Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli.

Temperature molto alte al Centro-Sud, anche superiori ai 35 gradi nelle aree interne fino a sfiorare i 40 gradi in quelle di Sicilia, Sardegna e Sud. Venti per lo più deboli. Mari poco mossi o calmi in Adriatico e al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 5 giugno

Tempo instabile dal pomeriggio con sviluppo di rovesci e temporali sparsi sull’arco alpino e localmente sulle pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli. Giornata parzialmente nuvolosa al Centro e in Sardegna, sereno o poco nuvoloso al Sud e Sicilia.

Clima molto caldo, specie al Centro-Sud e in Emilia Romagna con valori anche oltre i 35 gradi e picchi di 40 in Sicilia e Sardegna. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da ovest intorno alla Sardegna e nel Canale di Sicilia e da nord-ovest nel canale d’Otranto. Un po’ mosso il Canale di Sardegna e il Canale d’Otranto, calmi o poco mossi i restanti bacini.