Meteo, weekend del 4-5 febbraio con l'alta pressione ma il freddo potrebbe tornare

Durante il fine settimana del 4-5 febbraio sul nostro Paese sarà ancora determinante l’influsso del vasto campo di alta pressione.

Nel dettaglio sabato 4 febbraio avremo cielo in prevalenza poco nuvoloso al Nord, salvo sulle Alpi di confine e un po’ di nebbia al mattino sulla valle padana orientale; ampie schiarite al Centro, specialmente sulle regioni tirreniche. Al Sud e sulle Isole nuvolosità variabile. In mattinata nevicate sopra 800 m circa sul nord dell’Alto Adige. Nel pomeriggio occasionali piovaschi sul Molise, in Calabria e sulla Puglia centro-settentrionale. La sera qualche goccia di pioggia possibile nel Messinese e deboli nevicate isolate sui rilievi abruzzesi.

Temperature in rialzo nei valori minimi quasi ovunque; massime in aumento al Nord, stabili o in leggero calo sulle regioni meridionali. Venti a carattere di Foehn nelle valli alpine, moderati settentrionali al Sud e sulla Sicilia, dove tenderanno a intensificarsi dalla sera. Mari: mossi o molto mossi il medio Adriatico e i bacini meridionali, poco mossi i mari centro-settentrionali.

La giornata di domenica 5 febbraio sarà probabilmente caratterizzata da cielo poco nuvoloso su gran parte dell’Italia. Sarà possibile un calo delle temperature al Centro-Sud e in Sicilia per effetto di venti più freddi dai Balcani.

I modelli matematici suggeriscono per l'inizio della prossima settimana una fase meteorologica più dinamica: possibile afflusso di aria fredda dall’Europa orientale e formazione di una circolazione di bassa pressione nei pressi delle regioni meridionali. Si tratta di una tendenza ancora da confermare, seguite gli aggiornamenti.