Meteo, nel weekend del 22-23 giugno temporali e aria più fresca spengono il grande caldo

Nel weekend del 22 e 23 giugno cambiano le condizioni meteo sull'Italia per l'arrivo di una nuova perturbazione seguita da aria più fresca, che metterà fine al caldo intenso anche al Centro e al Sud.

La perturbazione numero 8 del mese è oramai in allontanamento e il weekend del 22 e 23 giugno inizia quindi con prevalenza di tempo bello in gran parte d’Italia. Tuttavia si sta già avvicinando un’altra perturbazione (la numero 9 del mese) che alla fine della giornata di sabato 22 porterà un primo peggioramento del tempo al Nord e domenica 23 numerosi acquazzoni e temporali al Nord e su parte del Centro, mentre al Sud il tempo rimarrà in prevalenza soleggiato.

Nel frattempo i venti relativamente freschi che accompagnano la perturbazione, complice anche un indebolimento dell’alta pressione, causeranno un sensibile e diffuso abbassamento delle temperature che entro la giornata di domenica comporterà la fine del caldo afoso intenso praticamente in tutta Italia.

Quest’ultima perturbazione favorirà anche la formazione di un vortice depressionario che rimarrà posizionato nei dintorni della nostra Penisola per tutta la prima metà della prossima settimana favorendo così condizioni di tempo instabile in molte regioni.

Le previsioni meteo per sabato 22

Al mattino bello quasi dappertutto. Nel pomeriggio nuvolosità in aumento sulle Alpi, dove si formerà qualche temporale; sempre in generale soleggiato altrove. In serata rovesci e temporali qua e là gran parte del Nord.

Temperature massime senza grandi variazioni al Nord, in deciso calo nel resto del Paese, ma con punte ancora al di sopra di 35 gradi all’estremo Sud. Venti di Maestrale in rinforzo soprattutto sui mari di ponente.

Le previsioni meteo per domenica 23

Tempo in generale soleggiato al Sud, prevalenza di nuvole invece al Centro-Nord e in Sardegna. nel corso del giorno piogge sparse e temporali al Nord, meno probabili sulle Alpi Centrali, in miglioramento sull’alto Adriatico nel pomeriggio. Piogge anche in Toscana e Sardegna, in estensione a Umbria, alto Lazio e Appennino centrale nel pomeriggio quando saranno possibili anche dei temporali.

Temperature in generale diminuzione: valori sotto la media al Centro-Nord e in Sardegna, locali picchi di 34-35 gradi nei settori ionici. Un po’ ventilato per Maestrale al Centro-Sud e Bora sull’alto Adriatico.