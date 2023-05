Meteo, weekend del 20-21 maggio con nuovo vortice: rischio nubifragi

Una nuova perturbazione (la numero 6 di maggio) ha raggiunto il nostro Paese e nelle prossime ore porterà diffuso maltempo, con piogge che, da nord a sud, bagneranno gran parte d’Italia. Nel corso del giorno le piogge più abbondanti cadranno al Nordovest (in particolare sul Piemonte dove gli accumuli potrebbero superare i 200 mm in 48 ore) , mentre al Sud e Isole non si possono escludere temporali di forte intensità, con il pericolo di nubifragi e grandinate; fortunatamente l’Emilia e la Romagna saranno interessate da piogge per lo più deboli e intermittenti, senza gli accumuli straordinari dei giorni passati. Domenica 21 maggio parziale miglioramento, almeno al Nord, anche se l’instabilità residua favorirà comunque la formazione di numerosi temporali pomeridiani al Centro-Sud. Durante tutto il fine settimana le temperature resteranno in generale leggermente sotto la media del periodo.

La prossima settimana, invece, le giornate diventeranno più soleggiate, con schiarite anche ampie, ma con l’atmosfera che resterà comunque instabile: pertanto, soprattutto nelle ore centrali del giorno, sarà elevata la probabilità che si formino temporali sulle aree montuose, con qualche sconfinamento possibile anche nelle zone limitrofe.

Le previsioni meteo per sabato 20 maggio

Sabato nuvole ovunque, con piogge sparse che bagneranno quasi tutte le regioni, risparmiando parzialmente solo le Venezie. Possibili acquazzoni e temporali di forte intensità, specie al Sud e Isole. Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Est, in calo invece al Sud e Isole.

Venti forti di Scirocco, con raffiche burrascose, tra Ionio e Tirreno Centrale e Meridionale; venti al più moderati altrove. Molto mossi i mari di ponente, fino ad agitati o molto agitati i mari intorno alla Sicilia e lo Ionio.

Le previsioni meteo per domenica 21 maggio

Domenica ampie schiarite al Nord-Est e, gradualmente, anche sulle coste del medio-basso versante adriatico. Nuvoloso altrove, con nubi più compatte all’estremo Nord-Ovest, in Calabria e sulle Isole dove saranno possibili delle precipitazioni, fin dal mattino, anche a carattere di rovescio o temporale su Sicilia e Sardegna. Nelle ore centrali del giorno sviluppo di rovesci e temporali sull’Appennino settentrionale e nelle aree interne del Centro-Sud, con sconfinamenti verso le coste tirreniche, sul Levante ligure e nel Golfo di Taranto. In serata tendenza a un’attenuazione dei fenomeni. Temperature massime in rialzo al Centro-Nord, con punte di 24-25 gradi; valori leggermente più contenuti al Sud e sulle Isole. Venti in parziale attenuazione. Mossi o molto mossi i mari occidentali e meridionali.