Meteo, weekend del 16 e 17 luglio con caldo in aumento al Sud e Isole. Le città più roventi

Sole, siccità e clima rovente: Italia alle prese con la quarta ondata di caldo di questa difficile estate, complice il ritorno dell’anticiclone nord africano. Dopo un venerdì 15 esageratamente caldo al Nord e nelle aree interne del Centro, nel fine settimana del 16 e 17 luglio sarà il turno del Sud e delle Isole, dove si potranno raggiungere i 37-38 gradi.

Nel frattempo, le regioni settentrionali e in parte quelle adriatiche registreranno una lieve e temporanea attenuazione della canicola: qui, tra domenica 17 e martedì 19, non si dovrebbe oltrepassare la soglia dei 33-34 gradi, mentre le aree più calde saranno le regioni tirreniche e le Isole.

Secondo le attuali proiezioni modellistiche, il peggio di questa quarta ondata potrebbe scatenarsi a partire da mercoledì 20, con una ulteriore intensificazione della fiammata africana e termometri diffusamente fino alla soglia dei 40 gradi. Sul fronte idrico, la situazione resta gravemente compromessa, con la siccità destinata a proseguire ad oltranza.

Le previsioni meteo per sabato 16

Tempo generalmente soleggiato, salvo in Liguria e attorno ai rilievi del Triveneto dove, sin dal mattino, saranno presenti un po’ di nuvole. Nelle ore più calde formazione di cumuli attorno ai rilievi, più consistenti nel settore delle Dolomiti e delle Alpi friulane, dove non si escludono brevi e isolati temporali di calore.

Temperature massime in leggera flessione al Nord dove non si dovrebbero superare i 35 gradi; in lieve aumento altrove, con punte fino a 37-38 gradi nelle aree interne peninsulari e della Sardegna. Venti ovunque deboli, salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata. Mari calmi o poco mossi.

Le previsioni meteo per domenica 17

Su tutto il Paese tempo generalmente soleggiato. Nelle ore più calde formazione di cumuli attorno ai rilievi, localmente più consistenti lungo il crinale appenninico dove non si escludono occasionali e brevi temporali di calore.

Temperature massime in ulteriore lieve calo al Nord; in leggera flessione anche nelle regioni centrali adriatiche, stazionarie o in lieve aumento altrove. Sulle regioni tirreniche, al Sud e sulle Isole si toccheranno i 37-38 gradi. Venti: da deboli a localmente moderati settentrionali su mare e regioni adriatiche e mar Ionio. Mari calmi o poco mossi.