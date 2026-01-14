FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, weekend con qualche pioggia e aria mite: la tendenza

Correnti di Scirocco in rinforzo nel weekend del 17-18 gennaio con poche piogge su Isole e Calabria e clima mite. La tendenza meteo
Tendenza14 Gennaio 2026 - ore 11:50 - Redatto da Meteo.it
Durante il weekend del 17-18 gennaio le correnti sull’Italia saranno per lo più meridionali e trasporteranno aria moderatamente umida. Nei bassi strati, in particolare da domenica, si osserverà un graduale rinforzo dei venti di Scirocco. Temperature per lo più superiori alla norma del periodo.

Tendenza meteo weekend: qualche pioggia e temperature sopra la norma

Sabatpo 17 gennaio cielo nuvoloso sulla maggioranza delle regioni, con schiarite più ampie in Sicilia e sull’Italia centrale. Al mattino precipitazioni diffuse in Piemonte e sulla Valle d’Aosta; qualche pioggia anche sull’estremo ovest della Liguria e della Lombardia. Neve sulle Alpi occidentali sopra 900-1200 m. Rovesci sparsi sui settori ionici del Sud, a carattere isolato sull’est della Sicilia e sulla Sardegna sudorientale. Nel corso del pomeriggio i fenomeni tenderanno ovunque ad attenuarsi.
Venti da deboli a moderati di scirocco sui mari; moderati di tramontana sulle coste della Liguria. Temperature per lo più superiori alla norma del periodo, in particolare al Centro.

Domenica 18 si assisterà probabilmente ad un rinforzo dell’alta pressione sull’Europa orientale ed a una concomitante intensificazione dei venti di Scirocco, in particolare sul mar Tirreno, sui bacini meridionali e su quelli attorno alle isole. Le temperature resteranno relativamente miti. La probabilità di precipitazioni sarà più alta sui settori ionici della Calabria e della Sicilia, sulla Sardegna orientale e in Piemonte, segnatamente nel Cuneese, dove potrebbe nevicare sopra 1000-1200 m.

Sulla base degli ultimi aggiornamenti all’inizio della prossima settima la bassa pressione sull’Algeria si approfondirà ancora determinando un ulteriore rinforzo dello Scirocco, soprattutto sulle isole maggiori. Probabili precipitazioni sulla Sardegna, specie settore orientale, possibili piogge sparse anche in Sicilia, precipitazioni residue sulle Alpi occidentali. Temperature in calo sui settori ionici e adriatici del Sud.

