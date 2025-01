Meteo: weekend con qualche pioggia e calo termico. Si intravede un nuovo peggioramento

La coda della prima perturbazione dell’anno, sospinta da correnti nord-occidentali, nel corso di oggi (sabato 4 gennaio) si allontanerà gradualmente anche dalle regioni meridionali. Alle sue spalle l’afflusso di aria più fredda si tradurrà in un temporaneo calo nelle temperature massime di sabato e nelle minime della notte successiva. Il miglioramento sarà solo temporaneo: al Nordovest si affacceranno già le nuvole di un’altra perturbazione (n.2 di gennaio) che entro martedì 7 coinvolgerà tutta l’Italia.

In una prima fase, contrassegnata dal transito del settore caldo, arriveranno molte nuvole ma associate a pochi fenomeni. La parte più attiva del sistema perturbato è attesa per l’Epifania al Nordovest, in particolare verso la fine della giornata, e martedì nel resto dell’Italia. Questo passaggio vedrà una breve fase di precipitazioni localmente anche intense al Nord (neve sulle Alpi), nel settore tirrenico e in Sardegna il tutto accompagnato anche da venti intensi, prima miti meridionali e poi più freddi occidentali. Le temperature saranno quindi altalenanti, in rialzo per l’Epifania e in calo tra martedì e mercoledì 8.

Le previsioni meteo per oggi (sabato 4 gennaio)

Ultimi effetti della perturbazione al Sud, con nuvolosità anche compatta al mattino e piogge residue soprattutto in Calabria; dal pomeriggio rasserena in Puglia e Campania. Nuvolosità irregolare nelle Isole con qualche pioggia isolata solo nel Messinese; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni centrali. Al Nord inizio di giornata con possibili nebbie o nubi basse in pianura e più spazi di sereno altrove; nuvole in arrivo nella seconda parte del giorno a iniziare dal Nordovest.

La sera un po’ di neve possibile nelle creste di confine della Valle d’Aosta e dell’alto Piemonte, nubi in aumento anche in Toscana, Umbria e Lazio. Temperature in calo al Nord e al Centro; massime in contenuta diminuzione anche al Sud per effetto di venti moderati di Maestrale. Mossi i mari meridionali.

Le previsioni meteo per domenica 5 gennaio

Nuvolosità variabile che lascerà spazio a schiarite anche ampie su medio e basso Adriatico, settore ionico, sud della Calabria e buona parte delle isole. Molte nuvole nel resto d’Italia ma con poche piogge isolate in Liguria, Toscana, in serata anche nell’ovest della Lombardia.

Temperature minime in aumento al Centronord, in calo al Sud; massime in rialzo nelle Alpi e in gran parte del Centrosud. Venti meridionali in graduale intensificazione a iniziare da Sardegna, Tirreno e medio Adriatico con moto ondoso in aumento.