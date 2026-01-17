FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, weekend con pioggia e neve: ecco dove

Due perturbazioni in rapida sequenza sull'Italia con piogge al Nordovest, Sud e Isole. A inizio settimana venti tempestosi. Le previsioni meteo del 17-18 gennaio
Previsione17 Gennaio 2026 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione di origine africana (la numero 6 del mese) che ha raggiunto il nostro Paese farà sentire i suoi effetti anche oggi, portando delle precipitazioni in prevalenza deboli ancora al Nord-Ovest, nelle estreme regioni meridionali e nelle Isole. A fine giornata si allontanerà verso la Grecia, seguita però da un altro sistema perturbato (perturbazione numero 7) che, proveniente da ovest, domenica investirà con piogge e neve sui rilievi il Nord-Ovest, il Veneto e l’Emilia Romagna. Nelle regioni meridionali, in Sicilia e in Sardegna i rovesci potranno risultare di forti intensità tra la sera di domenica e lunedì, con rischio di locali nubifragi. Nei primi giorni della settimana, il vortice ciclonico che andrà a formarsi davanti alle coste nordafricane, darà luogo a venti di Scirocco di eccezionale intensità e di conseguenza al rischio di mareggiate.

Previsioni meteo per sabato 17 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto al Nord-Ovest, in Emilia Romagna e in gran parte del Sud. Piogge deboli in Piemonte, Lombardia occidentale, Puglia e Calabria; qualche pioggia più isolata anche nei settori orientali delle Isole. Neve sulle Alpi occidentali intorno a 1000/1300 metri. Tempo in prevalenza soleggiato in Umbria, Toscana, Lazio e Campania; dal pomeriggio ampie schiarite anche al Nord-Est. Temperature in generale superiori alla media. Venti moderati di Scirocco al Sud e Sardegna, Tramontana sul Ligure.

Previsioni meteo per domenica 18 gennaio

Domenica nuvole su tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e, a carattere più isolato, anche su Toscana, Marche, Emilia, Romagna e Piemonte, con deboli nevicate sulle Alpi Occidentali al di sopra di 1000-1200 metri; in serata qualche pioggia anche su Veneto, Liguria e Campania. Temperature minime con poche variazioni; massime in calo al Nord, pressochè invariate altrove.

