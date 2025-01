Meteo, weekend con gelo e maltempo: ecco le zone più a rischio. Le previsioni da sabato 11 gennaio

Per l’Italia si conferma una decisa svolta meteo dal sapore invernale: le miti correnti occidentali lasceranno spazio alle fredde correnti settentrionali che si faranno strada verso le nostre regioni interessando dapprima il Nord-Est e l’alto Adriatico, per poi estendersi in tutto il nostro Paese nel corso del fine settimana.

Il conseguente calo termico sarà più sensibile soprattutto a partire da domenica, quando le massime potrebbero crollare di oltre 10 gradi rispetto ai valori di questi giorni, specie nel versante adriatico più direttamente colpito dai freddi e forti venti balcanici. Non mancheranno anche le gelate diffuse che dovrebbero interessare per alcune notti specialmente il Nord e parte del Centro.

Il contemporaneo arrivo, nel fine settimana, di una perturbazione atlantica sul Mediterraneo occidentale, favorirà la formazione di un vortice ciclonico centrato sul Mar Tirreno; di conseguenza, su buona parte del Centro-Sud si prospettano condizioni di maltempo a tratti forte, che insisterà fino ai primi giorni della prossima settimana, concentrandosi soprattutto al Meridione. Da segnalare le nevicate a quote sempre più basse sull’Appennino centro-meridionale particolarmente abbondanti nelle fasi più acute del maltempo fra sabato sera e domenica. Nel frattempo, al Nord il tempo rimarrà per lo più stabile e asciutto grazie alla presenza di una vasta area di alta pressione che si stabilizzerà nel cuore del continente, estendendosi anche verso le nostre regioni centrali, mentre il Sud continuerà ad essere lambito da correnti instabili.

Le previsioni meteo per sabato 11 gennaio

Molte nuvole al Centro-Sud, a parte delle schiarite in Sicilia e nel pomeriggio anche sull’alta Toscana. Piogge inizialmente isolate al Centro, nel basso Tirreno orientale e in Sardegna, tendenti a divenire più diffuse e intense dal pomeriggio su Lazio, Abruzzo, Molise, settori meridionali di Umbria e Marche, buona parte del Sud e in Sardegna. Neve in Appennino oltre i 1300 metri, in abbassamento verso sera, fino a 700-1000 metri sull’Appennino centrale. Al Nord tempo stabile con ampie schiarite, a parte qualche annuvolamento all’estremo Nord-Ovest, in Liguria ed Emilia Romagna.

Temperature massime in calo, eccetto al Nord-Est e in Sicilia. Ventoso per venti occidentali su Isole, basso tirreno e basso Ionio, per venti settentrionali su medio-alto Adriatico, Toscana e Liguria.

Le previsioni meteo per domenica 12 gennaio

Cielo in prevalenza sereno al Nord e in Toscana. Parziali annuvolamenti su Marche, Umbria e alto Lazio. Molte nuvole nel resto del Centro-Sud, con precipitazioni diffuse e intense, localmente temporalesche al Sud; nevicate a tratti abbondanti sui relativi rilievi, in abbassamento fino a 300-600 metri sull’Appennino centrale, 500-1000 metri su quello meridionale e sui rilievi sardi. Quota neve più elevata fra Calabria e Sicilia. Nel pomeriggio tempo in miglioramento in Sardegna e verso sera anche nel basso Lazio.

Temperature in calo, più marcato al Centro e in Sardegna. Venti nord-orientali da forti a burrascosi al Centro-Sud e sui mari settentrionali. Mari mossi o molto mossi, fino a localmente agitati quelli occidentali e meridionali.