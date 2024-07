Meteo, weekend "targato" Anticiclone Africano: temperature in crescita su gran parte del Paese

Caldo e sole da Nord a Sud in Italia con la rimonta dell'alta pressione e il ritorno dell'anticiclone africano. Al via una nuova ondata di calore con le temperature che si faranno sempre più bollenti con valori oltre i 40°. Le previsioni meteo.

Meteo, nuova ondata di calore in Italia nel primo weekend di luglio

Il primo weekend di luglio è nel segno di una nuova intensa ondata di caldo nelle regioni del Sud per la presenza dell'anticiclone africano che farà impennare le temperature intorno ai 40°. Al Nord, invece, maltempo con piogge e rovesci e un nuovo stato di allerta meteo diramato in Lombardia e Valle d'Aosta. Il passaggio della perturbazione n 3 di luglio si farà sentire principalmente nelle regioni settentrionali dove il clima sarà instabile e variabile con il rischio di fenomeni temporaleschi anche nella giornata di domenica. Non si escludono episodi temporaleschi localmente violenti per l'accumulo di calore e l’umidità. Al Centro-Sud, invece, scenario completamente differente con l'arrivo della seconda intensa ondata di caldo dell'estate 2024 con la colonnina di mercurio che salirà con valori intorno ai 36-37° e picchi di oltre 40°. Il caldo è destinato ad intensificarsi anche nelle regioni del Nord e in particolare in Emilia Romagna.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 6 luglio: tempo stabile e soleggiato su Emilia orientale, Romagna, coste dell’alto Adriatico, al Centro-Sud e sulle Isole ad esclusione di qualche rapido annuvolamento previsto sulla Sardegna. Nel resto del Nord, invece, clima in peggioramento con piogge e rovesci che interesseranno il Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli e non si escludono anche fenomeni violenti con grandinate e colpi di vento. In aumento le temperature con valori che supereranno i 35°. Domenica 7 luglio clima stabile nelle regioni del Sud e Isole con sole e caldo, mentre nelle regioni del Centro non si escludono fenomeni temporaleschi, mentre alternanza di nuvole e piogge nelle regioni del Nord con fenomeni anche localmente intensi. In crescita ancora le temperature con valori che toccheranno i 37-38° nelle Isole.

Che tempo farà la prossima settimana in Italia?

Le previsioni meteo per la seconda settimana di luglio confermano la presenza dell'alta pressione che si farà ancora più decisa nelle regioni del Nord dove, esauritasi l'ondata di maltempo legata alla perturbazione n 3 del mese, ci saranno giorni stabili con sole e temperature estive. Al Centro-Sud ancora bel tempo con temperature ancora in aumento per l'arrivo della quarta ondata di calore della stagione che toccherà il suo apice in termini di intensità ed estensione tra martedì 9 e giovedì 11.

Temperature in crescita con valori oltre i 35° nelle regioni del Centro-Sud e picchi di anche 40° nelle Isole, mentre al Nord la colonnina di mercurio sfiorerà tra i 33-35 gradi. Secondo le attuali proiezioni nell’ultima parte della settimana è previsto un indebolimento dell'alta pressione con il ritorno di un clima instabile nelle regioni del Nord, mentre al Centro-Sud nessun cambiamento. Naturalmente per conferme circa la tendenza meteo e maggiori dettagli vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti dei prossimi giorni.