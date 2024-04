Meteo, weekend di caldo anomalo: temperature da inizio estate! Le previsioni per il 13 e 14 aprile

Condizioni meteo stabili e caldo anomalo: l'anticiclone dominerà la scena meteo per tutto il weekend tra il 13 e il 14 aprile sospingendo verso l’Europa meridionale e la regione alpina una massa d’aria eccezionalmente calda per il periodo.

Tra sabato e domenica l’anomalia termica sarà notevolissima, anche di 12-13 gradi rispetto alla metà di aprile, in particolare domenica quando sarà molto probabile raggiungere la soglia 30 gradi. In montagna lo zero termico si riporterà alla quota fuori misura dei 4.000 metri, con conseguenze negative sul fronte valanghe.

Le previsioni meteo per sabato 13 aprile

Domani in tutte le regioni tempo ben soleggiato. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno, con al più qualche modesta velatura in transito sulle regioni settentrionali. Temperature in lieve generale aumento: caldo anomalo, con valori massimi pomeridiani fino a 27-28 gradi nelle aree interne di pianura lontane dal mare del Centro-Nord e delle Isole. In montagna zero termico fino a 3.800-4.000 metri.

Venti per lo più deboli, fino a moderati settentrionali tra basso Adriatico, Puglia meridionale, Ionio e Canali di Sicilia e di Sardegna, con i rispettivi mari a tratti ancora mossi. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

Le previsioni meteo per domenica 14 aprile

Domenica nessuna variazione: il tempo resta ben soleggiato ovunque, salvo ancora il passaggio di sottili velature al Nord e sulla Sicilia, più estese e localmente dense dal pomeriggio sull’isola. Per il resto cieli sereni.

Temperature in ulteriore aumento. Valori massimi pomeridiani generalmente compresi tra 22 e 28 gradi, ma con probabili punte di 29-30 gradi nelle aree interne, di valle e di pianura del Nord e delle regioni peninsulari.

In montagna zero termico stabile sui 3.800-4.000 metri. Venti per lo più deboli ovunque, mari calmi o poco mossi.