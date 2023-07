Meteo: weekend bollente con anticiclone africano in rinforzo

Il terzo fine settimana di luglio è ancora all'insegna dell'anticiclone nord-africano. Non si smorza l'ondata di calore che da giorni ha colpito l'Italia alle prese con afa e temperature da record che hanno sfiorato i 40°. Ecco le previsioni del weekend e dei prossimi giorni.

Meteo, le previsioni del weekend: sabato 15 e domenica 16 luglio

L'Italia è nella morsa del caldo. Dopo alcuni giorni di tregua nelle regioni del Nord colpite da un'ondata di maltempo anomala che ha fatto registrare ingenti danni e disagi in Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, il grande caldo torna protagonista indiscusso del fine settimana. Temperature in aumento con picchi di oltre 40° al Sud e Isole, ma il caldo si fa sentire anche nel Nord e sulle Alpi dove lo zero termico si manterrà a una quota altissima.

L'anticiclone nord-africano è l'indiscusso protagonista non solo del fine settimana, ma anche dei prossimi giorni. Anzi tra lunedì 17 e giovedì 20 l’eccezionale ondata di calore raggiungerà il suo picco massimo con nuovi record storici. Le previsioni meteo, infatti, delineano temperature fino a 40° sulla bassa valle padana e fino a 45-46° sulle regioni centro-meridionali.

Nella giornata di domenica 16 luglio ancora clima rovente con temperature bollenti. Non si escludono sporadici e brevi temporali di calore nel pomeriggio lungo il settore alpino occidentale. Ancora in aumento le temperature con caldo e afa in intensificazione sia di giorno che di notte con valori che raggiungeranno al Nord anche i 36°, mentre al Sud si supereranno i 42°.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni: farà ancora più caldo

Anche l'inizio della prossima settimana è nel segno dell'anticiclone nord-africano e del grande caldo. L'intensificazione dell'anticiclone, infatti, determinerà l'arrivo di aria ancora più calda che raggiungerà il suo apice tra martedì 18 e giovedì 20 luglio con condizioni climatiche che metteranno a dura prova l'organismo umano. Previste, infatti, temperature diurne di circa 32° con picchi di 40°, mentre nelle zone interne peninsulari e nelle isole la colonnina di mercurio toccherà i 45 gradi facendo così segnare un nuovo record storico per il mese di luglio. Di notte, invece, ci saranno notti tropicali con valori anomali mai al di sotto dei 20°.

Stando alle previsioni meteo questa intensa ondata di calore dell'estate 2023 perdurerà per tutta la prossima settimana con una lieve attenuazione solo nelle regioni del Nord alle prese con il passaggio di nuove perturbazioni. Con lo stabilizzarsi dell'anticiclone si prevedono giornate soleggiate con qualche isolato episodio di instabilità nei settori alpini più settentrionali per poi interessare da metà della prossima settimana anche alcune pianure del Nord.