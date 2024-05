Meteo weekend: anticiclone protagonista, ma non manca qualche pioggia. Ecco dove

Anticiclone in rinforzo sull'Italia: porterà tanto sole e clima primaverile, ma le piogge non saranno del tutto assenti. Le previsioni meteo per l'11 e il 12 maggio

10 Maggio 2024 - ore 12:29 Redatto da Meteo.it