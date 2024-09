Meteo, weekend al via con il sole, ma domenica 8 torna il maltempo: rischio nubifragi e forti temporali

Sull'Italia sta per tornare una fase di forte maltempo: domenica 8 settembre è infatti previsto l'arrivo di una nuova intensa perturbazione, con rischio di nubifragi e violenti temporali.

Il rinforzo del promontorio anticiclonico nordafricano tra venerdì e sabato 7 ha favorito il ripristino della stabilità atmosferica, accompagnata da una risalita delle temperature, soprattutto là dove il tracollo termico è stato maggiormente vistoso. Tuttavia, questo ritorno di condizioni estive è destinato a durare poco. Infatti, già domenica una nuova perturbazione (la n.3 del mese) riporterà forte maltempo, inizialmente sulle regioni centro-settentrionali e la Sardegna per poi scivolare verso il meridione entro la notte.

Sarà elevato il rischio di fenomeni intensi e possibili criticità a causa dell’abbondanza delle precipitazioni e per i violenti temporali associati a forti raffiche di vento.

Ad inizio settimana il tempo migliorerà rapidamente grazie all’allontanamento della perturbazione verso i Balcani, con gli ultimi intensi fenomeni attesi lunedì al Sud, in Sicilia e all’estremo Nord-Est. Martedì le schiarite saranno ampie in tutta Italia, ma con una ventilazione sostenuta, in particolare per il Maestrale che sarà piuttosto intenso tra le isole maggiori e il Tirreno.

Le correnti fresche che seguiranno quest’ultimo fronte perturbato, scalzeranno definitivamente la massa d’aria subtropicale presente nel mediterraneo dando origine a un nuovo generale e più efficace ridimensionamento delle temperature. Un altro affondo da parte di una nuova perturbazione nord atlantica, con probabile ulteriore calo termico, è previsto da giovedì, ma per dettagli e conferme è preferibile attendere i prossimi aggiornamenti modellistici.

Le previsioni meteo per sabato 7

Giornata di tempo stabile e abbastanza soleggiato, a parte un po’ di nuvole al Nord-Ovest, in Sardegna, sulle aree montuose e all’estremo Sud. Non si escludono sporadiche piogge o rovesci sulle Alpi occidentali e nelle zone interne della Sardegna. In serata possibile peggioramento sulla Liguria.

Temperature massime in rialzo al Centro-Nord e in Sardegna, senza grandi variazioni al Sud e in Sicilia; valori per lo più fra 26 e 33 gradi ma con punte anche intorno ai 35 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti di Scirocco in moderato rinforzo sui mari di ponente con mari un po’ mossi.

Le previsioni meteo per domenica 8

Tempo soleggiato al Sud e in Sicilia, a parte delle velature e qualche annuvolamento sui monti, ma con tendenza a un aumento della nuvolosità in serata.

Tempo in graduale peggioramento altrove, con piogge e locali temporali inizialmente al Nord-Ovest e in Toscana, in estensione a Nord-Est, Umbria, Marche e Sardegna nel pomeriggio e al resto del Centro-Nord alla sera. Possibili fenomeni intensi con rischio di locali nubifragi o forti temporali.

Temperature minime in rialzo. Massime in calo al Nord, in Toscana, Umbria e Sardegna; ancora punte oltre i 30 gradi su Lazio, Abruzzo, Molise, Sardegna e fino a 35-36 gradi al Sud e in Sicilia. Ventoso per Scirocco sui mari di ponente, intorno alla Sicilia e sul medio-alto Adriatico.