Meteo, weekend a rischio forte maltempo: ecco dove

La perturbazione numero 13 di marzo insisterà sulla nostra Penisola anche nel weekend, quando tra l’altro a dare nuovo vigore al maltempo arriverà anche un’altra perturbazione (la numero 14 del mese), che entrerà nel Mediterraneo occidentale nelle prime ore di sabato. Sarà quindi un fine settimana in generale nuvoloso e piovoso, specie al Centro-Sud, dove va considerato anche il rischio di fenomeni meteo intensi, con la possibilità di temporali e locali nubifragi. Il maltempo sarà anche caratterizzato da forti venti di Maestrale o Tramontana soprattutto i mari di ponente, mentre le temperature, nonostante nuvole e piogge, avranno caratteristiche primaverili. Il maltempo si attenuerà alla fine di domenica, ma la tendenza per la prima parte della settimana indica come probabile l’arrivo di altre perturbazioni e una nuova fase instabile.

Previsioni meteo per sabato 29 marzo

Al mattino nuvole su tutta Italia, più compatte al Nord, regioni adriatiche e al Sud, con piogge sparse in Lombardia, Nord-Est, Liguria, Emilia Romagna e al Centro-Sud, tranne Toscana e Lazio; neve sulle Alpi Orientali intorno a 1500/1600 metri. Nel pomeriggio graduale miglioramento al Nord-Ovest, piogge più deboli al Nord-Est; molto instabile altrove con rovesci e temporali anche di forte intensità al Sud. Temperature massime in calo al Nord, Lazio, Abruzzo, Molise e Sud peninsulare. Forti venti di Maestrale in Sardegna, Sicilia e sui mari di ponente.

Previsioni meteo per domenica 30 marzo

Domenica cielo nuvoloso e piogge sparse al Sud e Isole. Alternanza tra sole e nuvole nelle regioni centrali, con piogge isolate più che altro concentrate su Abruzzo, Molise e zone interne del Lazio. Prevalenza di bel tempo al Nord. Temperature massime stazionarie o in lieve calo in Sicilia, in crescita nel resto d’Italia.