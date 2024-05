Meteo weekend, l'alta pressione si avvicina: 4 e 5 maggio con tempo più stabile e mite

Condizioni meteo in fase di miglioramento nel primo weekend di maggio: l’alta pressione tornerà ad avvicinarsi all’Italia, garantendo così un tempo più stabile e mite. Le temperature in rialzo in modo deciso: domenica 5 torneranno su valori anche al di sopra della norma.

La tregua dal maltempo resisterà anche nella giornata di lunedì 6 al Centro-Sud, mentre le regioni settentrionali vedranno un aumento dell’instabilità ad iniziare dalle Alpi e vicine zone di pianura.

Per martedì 7 si conferma l’arrivo di una perturbazione atlantica (la numero 3 di maggio) e quindi un nuovo marcato peggioramento del tempo, con piogge e temporali soprattutto al Centro-Nord, ma con il successivo coinvolgimento del Sud e della Sicilia. Questa fase di maltempo sarà accompagnata da un nuovo sensibile calo termico e abbassamento delle temperature e da un rinforzo del vento.

Le previsioni meteo del weekend: sabato 4

Cielo sereno o poco nuvoloso su Lazio, Sicilia, versanti ionici e, dal pomeriggio, anche sulle coste adriatiche. Nuvolosità non compatta nel resto d’Italia, con temporanee schiarite. Qualche debole e isolata pioggia possibile nel pomeriggio solo su Prealpi, Appennino settentrionale e rilievi della Calabria.

Temperature massime in rialzo quasi ovunque da Nord a Sud, con un aumento più marcato al Nord-Est e nelle regioni tirreniche. Moderati venti di Maestrale al Sud e in Sicilia, con i relativi mari mossi.

Le previsioni meteo per domenica 5

Prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso su medio e basso versante adriatico, Basilicata, Calabria e Isole. Parziali schiarite anche in Emilia, Lazio e, al mattino, su Lombardia e Nord-Est.

Più nuvoloso altrove, con qualche breve pioggia o isolato rovescio pomeridiano su Alpi, Prealpi e Liguria centrale; in serata possibili piogge anche su pianura piemontese e alta Lombardia. Temperature in lieve aumento nei valori massimi. Venti in generale di debole intensità.