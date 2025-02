Meteo, weekend 1-2 marzo instabile e ventoso poi temperature primaverili

Tempo instabile e ventoso nel primo week-end di marzo sull’Italia a causa dell’azione concomitante di correnti di aria fredda dall’Europa orientale e di una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale. Il calo termico inizia dal Nord Italia, con delle nevicate sabato sui rilievi fino a 700/1000 metri; domenica temperature in calo nelle regioni adriatiche del Centro-Sud. I venti sono previsti in deciso rinforzo quasi ovunque, con Bora e Tramontana al Nord e Scirocco invece ancora protagonista al Sud, molto intenso domenica in Sicilia. Lunedì nubi e ultime precipitazioni all’estremo Sud, mentre il graduale ritorno dell’alta pressione riporterà entro martedì condizioni di tempo stabile quasi ovunque e temperature oltre le media da metà settimana.

Previsioni meteo per sabato 1 marzo



Cielo poco nuvoloso in Sicilia, parziali schiarite al mattino anche al Sud peninsulare. Da nuvoloso a coperto nelle altre regioni; qualche pioggia al mattino in Piemonte, Liguria, Toscana ed Emilia Romagna; neve su Alpi piemontesi e Prealpi lombarde da 700/800 metri. Piogge più diffuse e possibili rovesci in Sardegna, dove insisteranno per il resto della giornata. Dal pomeriggio peggiora con piogge sparse nelle regioni centrali; al Nord le precipitazioni continuano in Piemonte e Liguria e la neve raggiunge i 1000 metri anche sull’Appennino ligure ed emiliano. Temperature massime in calo al Nord; clima mite in Sicilia con punte di 20 gradi. Venti in netto rinforzo, in prevalenza orientali o nord-orientali su gran parte del Centro-nord; venti meridionali nel Tirreno, al Sud e in Sicilia. Moto ondoso in aumento, fino a mari molto mossi e localmente agitati.

Previsioni meteo per domenica 2 marzo

Graduale miglioramento nelle regioni settentrionali, con rasserenamenti a partire dalle Alpi e dal Nord-Est; nel pomeriggio in prevalenza soleggiato. Più nuvole nel resto dell’Italia, con qualche schiarita in Toscana e in Calabria; nubi più compatte nelle regioni adriatiche e in Appennino, con piogge sparse e nevicate sui rilievi abruzzesi da 1300 metri. In serata migliora anche in gran parte del Centro. Temperature in ripresa nei valori diurni al Nord, in calo nelle zone adriatiche e interne del Centro-Sud. Venti moderati o forti quasi ovunque: Tramontana sul Ligure, Bora e Grecale su alto e medio Adriatico e regioni centrali; venti inizialmente meridionali, ma tendenti a prevenire da est al Sud e Sardegna. Scirocco su Ionio e Sicilia. Mari molto mossi o agitati.