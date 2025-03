Meteo, vortice di bassa pressione sul Centro-Sud: rischio di forte maltempo giovedì 27 marzo

Gli ultimi giorni della settimana trascorreranno all’insegna di condizioni meteo molto instabili, soprattutto al Centro-Sud, a causa dell’intensa perturbazione numero 13 del mese, collegata a un vortice di bassa pressione che insisterà sulle nostre regioni meridionali fino a domenica. Gli episodi di maltempo più intensi si verificheranno nel corso della giornata odierna in termini di forti piogge, temporali e venti; in particolare gli accumuli più abbondanti di pioggia sono previsti nelle regioni centrali adriatiche e nel settore del basso Tirreno.

In più, sabato un’altra perturbazione (la n.14) di origine nord atlantica raggiungerà il Mediterraneo centrale inserendosi nell’ambito della circolazione ciclonica, accentuando l’instabilità sulle nostre regioni. Entro la fine di domenica il maltempo andrà attenuandosi lasciando spazio a schiarite sempre più ampie a partire dal Nord. In questo scenario, le temperature avranno un andamento altalenante, con valori frequentemente oltre la norma al Nord e intorno alla media, invece, al Centro-Sud. La tendenza successiva presenta ancora un ampio margine di incertezza, con una parte dell’Italia che potrebbe essere di nuovo coinvolta in una circolazione instabile.

Le previsioni meteo per giovedì 27 marzo

Cielo nuvoloso o molto nuvoloso al Centro-Sud, a parte delle temporanee schiarite all’estremo Sud e sulle Isole; piogge a tratti intense e insistenti nel settore del medio Adriatico, più isolate e intermittenti nelle altre regioni, ma in intensificazione fra pomeriggio e sera in Sicilia e sulla Calabria tirrenica. Quota neve intorno ai 1600 metri sull’Appennino centrale. Al Nord tempo più stabile e soleggiato, salvo alcuni annuvolamenti al Nord-Est, associati a delle piogge in Romagna.

Per la giornata di giovedì la Protezione Civile ha diramato l'allerta meteo fino ad arancione su alcuni settori di Abruzzo (Bacino dell'Aterno), Calabria (Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale) e Marche (Marc-5, Marc-6). In vigore anche l'allerta gialla per buona parte del Centro-Sud peninsulare e tutta la Sicilia.

Temperature massime sopra la media al Nord con punte intorno ai 20 gradi; valori sotto la media sulle regioni centrali adriatiche, nella norma altrove. Ventoso per forti venti settentrionali su alto Adriatico, Centro-Sud e Isole. Mari fino a molto mossi, con rischio di mareggiate nelle coste esposte.

Le previsioni meteo per venerdì 28 marzo

Tempo stabile al Nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, ma con le schiarite più ampie su Alpi e Nord-Ovest. Cielo nuvoloso o molto nuvoloso nel resto del Paese con piogge sparse, rovesci e anche dei temporali soprattutto al Sud e in Sicilia. Quota neve intorno ai 1600 metri sull’Appennino centrale. Temperature massime in leggero rialzo nel settore del medio Adriatico, senza grandi variazioni altrove e ancora oltre la media al Nord. Venti forti di Maestrale sulle isole maggiori; ventilato per venti settentrionali anche al Centro e sull’alto Adriatico.