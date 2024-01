Meteo, Vortice dell'Epifania: pioggia e raffiche di vento a 100 km/h. Tanta neve in arrivo in montagna

L’intensa perturbazione (la numero 2 di gennaio) che sta transitando lentamente sull’Italia, insisterà anche nel weekend dell'Epifania. Sabato 6 le precipitazioni cesseranno al Nord-Ovest, mentre nel resto del Paese saranno diffuse e localmente intense con possibili temporali al Sud e in Sicilia; le nevicate sulle Alpi orientali saranno a tratti abbondanti con possibili accumuli fino a un metro di neve fresca. Domenica 7i fenomeni insisteranno al Centro-Sud e nelle zone a sud del corso del Po.

Il vortice di bassa pressione che accompagna questa perturbazione, si posizionerà a ridosso della nostra penisola dove insisterà almeno fino a lunedì attivando venti molto intensi che potranno raggiungere i 100 km/h nel corso del fine settimana sulle isole maggiori e all’estremo Sud. Entro l’inizio della prossima settimana queste forti correnti diverranno prevalentemente settentrionali e convoglieranno una massa d’aria molto fredda di origine artica verso le nostre regioni dove, di conseguenza, si attende un brusco crollo delle temperature e l’inizio di una fase pienamente invernale.

Le previsioni meteo per l'Epifania

Giornata dell’Epifania di maltempo diffuso, tranne al Nord-Ovest dove le precipitazioni si attenueranno prima dell’alba. Piogge e rovesci nel resto d’Italia, con elevato rischio di temporali al Sud e in Sicilia, specie dalla tarda mattina. Nevicate sulle Alpi centro-orientali con quota in calo al di sotto dei 1000 metri; neve anche sull’Appennino settentrionale.

Temperature massime in leggero rialzo al Nord-Ovest, in calo sulle Isole e in Calabria. Venti molto forti di Scirocco fra Ionio e basso Adriatico, ed entro sera Maestrale fino a 80-100 km/h in Sardegna e Sicilia; sempre in serata Bora in rinforzo sull’alto Adriatico e Tramontana sul Ligure. Mari fino a molto agitati intorno alle Isole e al Sud.

Le previsioni meteo per domenica 7

Ancora molte nuvole dappertutto, salvo delle parziali schiarite all’estremo Nord-Ovest. Al mattino precipitazioni sparse al Nord-Est, in Liguria, sulle regioni tirreniche, all’estremo Sud e sulle Isole; neve oltre 600-900 metri su Alpi orientali e nord Appennino. Nel pomeriggio piogge in gran parte del Centro-Sud, Emilia Romagna, Liguria e basso Piemonte; solo un po’ di nuvole a nord del Po. Alla sera quota neve in calo fin verso i 1000-1200 metri sull’Appennino centrale.

Temperature per lo più in calo, con valori massimi vicini alla norma al Centro-Sud, ancora leggermente sopra al Nord. Venti ancora tempestosi occidentali fra Isole, basso Tirreno e Ionio; forte Bora su medio-alto Adriatico e Tramontana sul Ligure. Mari fino a molto agitati o grossi intorno alle Isole, il basso Tirreno e lo Ionio.