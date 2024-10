Meteo, vortice ciclonico sull'Italia: rischio nubifragi e criticità

Un’intensa perturbazione atlantica (la numero 8 del mese) sta attraversando lentamente la nostra Penisola e nel corso del fine settimana porterà maltempo su gran parte d’Italia. Nelle prossime ore quindi la pioggia bagnerà gran parte delle nostre regioni, mentre nella giornata di domani (domenica) il maltempo insisterà soprattutto al Sud e regioni adriatiche. Rimane quindi alta l’attenzione, per le prossime ore, per la possibilità che si creino delle criticità a seguito di piogge particolarmente intense e abbondanti, da nord a sud in gran parte del Paese. All’inizio della prossima settimana la perturbazione si sposterà gradualmente il Nord Africa, favorendo così un parziale miglioramento del tempo, almeno al Centro-Nord, mentre al Sud e sulle Isole il tempo potrebbe restare instabile, con nuove piogge e ulteriori importanti accumuli nei settori ionici di Calabria e Sicilia. In questa fase di maltempo le temperature caleranno anche al Sud e Isole, dove quindi si smorzerà il caldo anomalo.

Le previsioni meteo per sabato 19 ottobre



Sabato cielo in generale nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge che nel corso del giorno bagneranno praticamente tutte le nostre regioni, risparmiando parzialmente solo il settore alpino più orientale. Temperature massime in diminuzione in Emilia, Romagna e gran parte del Centro-Sud e Isole; stazionarie o in leggero rialzo nel resto del Nord. Venti da moderati a forti su tutti i mari, fino a burrascosi di Scirocco su Adriatico e Ionio, con raffiche anche a 70-80 km/h. Mari mossi o molto mossi.

Le previsioni meteo per domenica 20 ottobre

Domenica al Nord qualche pioggia residua in mattinata sull’estremo settore occidentale e in Emilia, poi in giornata torna il sole al Nord-Est, per il resto cielo nuvoloso ma con tempo asciutto. Al Centro cielo inizialmente nuvoloso, con locali fenomeni tra basso Lazio e Molise: tendenza a schiarite, particolarmente ampie ovunque dalla sera. Al Sud e sulle Isole tempo molto instabile, con occasione per altre precipitazioni, localmente intense e insistenti, sotto forma di rovesci, su Basilicata orientale, alta Calabria ionica e Sardegna tirrenica. Temperature: massime in ulteriore lieve calo sul versante adriatico, al Sud e sulla Sicilia. Venti: in parziale attenuazione, ancora burrascosi di Scirocco sul mar Ionio.