Meteo, vortice ciclonico sull'Italia: pioggia, freddo e neve al Centro-sud

Fase di maltempo pienamente invernale: in questo inizio di settimana le precipitazioni coinvolgeranno il medio Adriatico, le regioni meridionali e le Isole maggiori. Le piogge potranno anche essere intense e a carattere di rovescio o temporale. La neve interesserà i rilievi appenninici a quote intorno ai 200-300 metri su Marche, Abruzzo, Molise e intorno ai 400-600 metri al Sud; continueranno a soffiare forti venti da Nord e Nord-est in Liguria, alto Adriatico e al Centro-Sud, con mari anche molto agitati e rischio di mareggiate lungo le coste esposte. Nel frattempo, al Nord il tempo rimarrà stabile e per lo più soleggiato, ma con un clima freddo e intense gelate notturne e mattutine. L’attuale tendenza evidenzia un deciso miglioramento delle condizioni meteo a partire da metà settimana grazie all’allontanamento del vortice ciclonico e al concomitante consolidamento di un vasto anticiclone sull’Europa centro-occidentale. Se confermato, nella seconda parte della settimana avremo temperature in sensibile rialzo con temperature ben oltre la norma, soprattutto al Nord e sul settore alpino.

Previsioni meteo per lunedì 13 gennaio



Tempo soleggiato al Nord, ma con un po’ di nuvolosità in Romagna, cieli solo parzialmente nuvolosi su Toscana, Umbria e Lazio. Molte nubi nel resto d’Italia con precipitazioni sparse su medio Adriatico, Appennino centro-meridionale, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna orientale. Neve fino a 200-300 metri su Marche, Abruzzo e Molise; intorno a 400-600 metri in Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna e intorno ai 1000 metri in Calabria e Sicilia. Temperature stazionarie o in ulteriore calo; intense e diffuse gelate notturne e mattutine nelle regioni settentrionali. Venti deboli in pianura al Nord; da tesi a forti nord-orientali altrove con locali raffiche di burrasca specie in Adriatico, Toscana e Sardegna. Mari che restano molto mossi o agitati.

Previsioni meteo per martedì 14 gennaio

Cielo sereno o poco nuvoloso al Nord. Nuvolosità localmente ancora sulle regioni centrali adriatiche, sulle regioni meridionali e sulle Isole. Piogge e rovesci più probabili sui settori ionici, sulla Calabria e in Sicilia. Ancora venti settentrionali, ma in generale attenuazione; permane vento forte sul mare Ionio. Temperature senza grandi variazioni, valori sia minimi che massimi quasi stazionari; ancora rischio diffuso di gelate al nord.