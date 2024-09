Meteo, vortice ciclonico in azione: maltempo e vento forte, clima da pieno autunno

L’arrivo sull’Italia di un intenso vortice ciclonico proveniente dai Balcani (perturbazione numero 5 del mese), darà luogo a un periodo di tempo molto instabile con degli episodi di forte maltempo. La sua presenza sul nostro Paese infatti potrebbe protrarsi fino a giovedì, richiamando correnti umide e favorendo così precipitazioni abbondanti in alcune regioni, che i dati attuali identificano soprattutto nell’Emilia Romagna, nelle Marche e nelle zone interne e adriatiche del Centro-Sud.

Anche la ventilazione è prevista in deciso rinforzo, con venti in rotazione antioraria intorno al centro della depressione. I venti più intensi nelle prossime 24/36 ore saranno quelli di Bora, in grado di accentuare gli effetti delle criticità previste sul medio e alto versante adriatico e nei vicini rilievi appenninici. Le temperature si manterranno su valori in generale inferiori alla media, in particolare le massime diurne, specialmente nelle aree interessate dalla copertura nuvolosa e dalle precipitazioni.

Le previsioni meteo per martedì 17 settembre

Fino al pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso, con più spazi di sereno al mattino in Valle d‘Aosta e nel pomeriggio all’estremo Nord-Est. Deboli piogge sparse in mattinata in Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia, Umbria e al Sud; rovesci e temporali localmente intensi in Romagna e Salento. Nel pomeriggio i rovesci e i temporali più intensi si concentrano su Emilia Romagna, Marche, Appennino centrale, Campania, Puglia e Sardegna; piogge più deboli e intermittenti in Piemonte e nelle altre regioni tirreniche. Temperature massime in calo al Centro-Nord; ventoso su tutti i mari, con moto ondoso in deciso aumento; Bora su alto Adriatico ed Emilia Romagna; venti meridionali su Ionio e Puglia; Tramontana in Liguria.

Le previsioni meteo per mercoledì 18 settembre

Giornata di maltempo con cielo molto nuvoloso o coperto, piogge e temporali anche forti in Emilia Romagna, Marche e zone interne del Centro-Sud; temporali più isolati ma in qualche caso intensi possibili in Puglia, Toscana, Lazio e Isole; altrove piogge deboli e intermittenti, tranne su Alpi, Nord-Est, alta Lombardia e Calabria. Tra Emilia Romagna e Marche sono previsti altri notevoli accumuli di pioggia, in grado di dare luogo a possibili criticità. Temperature massime in rialzo al Nord-Est e al Sud. Ventoso su alto Adriatico, pianura Padana, Liguria e appennino settentrionale.