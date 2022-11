Meteo: vortice ciclonico in arrivo! Sabato 12 e domenica 13 novembre pioggia e clima autunnale

Dopo un venerdì 11 novembre caratterizzato da un temporaneo rinforzo dell’alta pressione, nel fine settimana un vortice di bassa pressione in quota (perturbazione n.4 del mese), attualmente posizionato nel sud della Penisola Balcanica, determinerà un graduale peggioramento del tempo. Nelle prossime ore il vortice ciclonico raggiungerà le regioni meridionali per poi risalire lungo la nostra penisola. Nella seconda parte della giornata odierna un po’ di piogge arriveranno al Sud e sulla Sicilia per poi estendersi domenica 13 novembre anche al Centro, alla Sardegna e all’Emilia Romagna. Si prospetta quindi un weekend estremamente variabile e a tratti instabile soprattutto al Centro-Sud.

Questo vortice di bassa pressione sarà accompagnato da un nucleo di aria più fredda che semplicemente riporterà le temperature su valori vicini alle medie stagionali: il calo oggi sarà lieve al Sud, più generalizzato ed evidente domenica. L’attuale tendenza evidenzia per la prossima settimana l’assenza dell’alta pressione e l’instaurarsi di un flusso occidentale umido e mite con il possibile passaggio di alcune perturbazioni atlantiche.

Le previsioni meteo per sabato 12 novembre

Su tutto il Paese si osserveranno condizioni di spiccata variabilità, con un cielo irregolarmente nuvoloso. La nuvolosità risulterà un po’ più diffusa e densa sulle regioni meridionali e sulla Sicilia dove, dal pomeriggio, saranno possibili locali piogge con rischio in serata di rovesci o temporali intorno al Golfo di Taranto e sulla Sicilia ionica. All’alba rischio nebbia in val padana, specie lungo il Po.

Temperature massime in lieve calo al Sud e sulla Sicilia, valori in generale superiori alla norma specie al Centro-Nord. Venti da deboli a moderati settentrionali al Centro-Sud, con ulteriori rinforzi su Adriatico e Ionio. Mari: fino a localmente molto mossi basso Adriatico e Ionio, da poco mossi a localmente mossi gli altri bacini.

Le previsioni meteo per domenica 13 novembre

Prevalenza di nuvole tra l’Emilia Romagna e le regioni del Centro-Sud con il rischio di locali piogge intermittenti; i fenomeni saranno più probabili lungo l’Adriatico e sulla Sardegna tirrenica dove saranno possibili rovesci o temporali. Nel resto del Nord graduale aumento della nuvolosità.

Temperature in generale calo, più sensibile al Centro-Nord e in Sardegna; valori fino a 20-21 gradi in Sardegna e Sicilia, per lo più tra 14 e 19 gradi altrove. Venti deboli su Tirreno meridionale e Isole maggiori; fino a moderati altrove. Mari in prevalenza mossi, fino a molto mossi l’Adriatico meridionale e lo Ionio settentrionale.