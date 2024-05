Meteo, ultimi effetti del vortice ciclonico: ecco dove arrivano piogge e temporali giovedì 9 maggio

Il vortice ciclonico in azione sull’Italia sta scivolando ulteriormente verso sud, mantenendo ancora condizioni meteo instabili sulle regioni meridionali, dove giovedì 9 maggio sono attese piogge e temporali.

Alle sue spalle. però, si sta rinforzando un promontorio di alta pressione che garantirà un graduale miglioramento, accompagnato anche dall’afflusso di aria più calda con conseguente rialzo termico.

Tra venerdì e il weekend l’anticiclone garantirà condizioni meteo diffusamente stabili soprattutto al Centro-Nord e in Sardegna, mentre fino a sabato sul Meridione in quota scorreranno ancora correnti settentrionali leggermente instabili con effetti concentrati a ridosso dei rilievi. Domenica qualche episodio di instabilità dovrebbe tornare a coinvolgere invece il settore alpino.

Nel fine settimana le temperature torneranno ovunque nella media o leggermente sopra con valori generalmente compresi fra 20 e 27 gradi. All’inizio della prossima settimana, poi, l’alta pressione potrebbe cominciare a indebolirsi a iniziare dalle regioni settentrionali.

Le previsioni meteo per giovedì 9 maggio

Tempo in prevalenza soleggiato al Nord, salvo degli annuvolamenti sparsi sui rilievi alpini con la possibilità nel pomeriggio di brevi rovesci o isolati temporali, più probabili sulle Prealpi tra Lombardia e Veneto. Schiarite via via più diffuse anche in Toscana, Umbria e Marche. Cielo ancora nuvoloso nel resto del Centro-Sud, con piogge sparse e locali temporali in Basilicata, Calabria, Puglia meridionale e Sicilia, più isolati su interno del Lazio, Appennino campano, e sud Sardegna.

Temperature in lieve aumento al Centro-Nord, in Sardegna, Campania e Sicilia occidentale, stazionarie o in lieve calo nel resto del Sud. Venti da deboli a localmente moderati settentrionali.

Le previsioni meteo per venerdì 10 maggio

Al mattino un po’ di nuvole sparse su alto Piemonte, Prealpi lombarde, Sud peninsulare e Messinese, cielo sereno o poco nuvoloso nel resto d’Italia. Nel pomeriggio sviluppo di cumuli a ridosso dei rilievi del Meridione con la possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali in Calabria, nell’est della Sicilia, nell’Appennino lucano e nel Frusinate.

Temperature in rialzo anche sensibile nel settore ionico e in Sicilia, stabili o in ulteriore lieve aumento nel resto del Paese. Ancora venti settentrionali, fino a moderati su Adriatico, alto Ionio, Tirreno occidentale e Canale di Sicilia.