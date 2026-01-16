FacebookInstagramXWhatsApp

Vortice ciclonico a inizio settimana: maltempo e rischio nubifragi. La tendenza da lunedì 19 gennaio

Forte maltempo all'inizio della prossima settimana, quando l'Italia finirà nel mirino di un potente vortice ciclonico e di correnti fredde
Tendenza16 Gennaio 2026 - ore 12:36 - Redatto da Meteo.it
L’inizio della settimana sarà caratterizzato da una fase di forte maltempo che investirà l’estremo Sud e le isole maggiori, nel mirino di piogge e rovesci anche forti e insistenti con accumuli di pioggia e rischio di nubifragi, in particolare nel sud della Sardegna, in Sicilia e nella bassa Calabria.

La causa è l’arrivo nel Mediterraneo di una depressione atlantica che darà luogo a un intenso vortice ciclonico, atteso entro lunedì 19 gennaio in prossimità delle coste algerine, che da martedì 20 verrà alimentato dall’afflusso di aria fredda dai Balcani.

La tendenza meteo da lunedì 19 gennaio

Da lunedì - e soprattutto martedì e mercoledì - il vortice raggiungerà la sua massima intensità, attivando venti di burrasca o tempestosi inizialmente di Scirocco con mari fino a molto agiati e rischio di mareggiate.
Le condizioni più critiche per i fenomeni citati si verificheranno, in base ai dati attuali, sui versanti ionici del Sud e della Sicilia e nella Sardegna tirrenica.
Tutti i nostri mari già da lunedì risulteranno molto mossi o agitati a causa della forte ventilazione.

Lunedì nubi compatte e piogge potranno inoltre insistere in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, con nevicate intorno a 1200 metri sulle Alpi occidentali. In seguito, le regioni del Centro-Nord non saranno interessate da precipitazioni tra martedì e mercoledì, ma i venti in prevalenza orientali saranno a tratti forti.

Per conoscere maggiori dettagli sulle zone a rischio e la gravità dei fenomeni attesi sull'Italia sarà importante seguire i prossimi aggiornamenti meteo.

