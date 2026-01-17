FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo, verso una fase di forte maltempo al Sud e Isole: le previsioni

Domenica molte nubi e precipitazioni su Nordovest e Sardegna. Dalla sera forti rovesci su Sicilia e Calabria. Le previsioni meteo del 18-19 gennaio
Previsione17 Gennaio 2026 - ore 13:02 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione atlantica (la numero 7 del mese) che investe l’Italia nella giornata di domenica farà sentire i suoi effetti soprattutto al Nord-Ovest e in Sardegna, mentre l’intensificarsi dei venti di Scirocco all’estremo Sud sarà associato a forti rovesci dalla serata in Sicilia e Calabria. Si tratta dell’inizio di una fase di forte maltempo che lunedì e martedì colpirà l’estremo Sud e le Isole a causa di un intenso vortice ciclonico in formazione davanti alle coste nordafricane. Le forti precipitazioni e i probabili nubifragi daranno luogo a notevoli accumuli; i venti in prevalenza di Scirocco raggiungeranno intensità di tempesta, con raffiche superiori a 100 km/h, producendo mareggiate nelle coste esposte. La situazione, molto critica, andrà monitorata e aggiornata in base ai nuovi dati dei modelli fisico-matematici.

Previsioni meteo per domenica 18 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto in gran parte del Nord, con deboli piogge in Piemonte ed Emilia Romagna; neve su Alpi occidentali da 1000/1200 metri. Nubi compatte anche all’estremo Sud; piogge più diffuse e insistenti in Calabria, più isolate in Basilicata, Sardegna e Sicilia. Parziali schiarite al Centro, fino al primo pomeriggio anche sulle Alpi orientali e in Friuli. In serata forti rovesci in Calabria e Isole; peggiora con deboli nevicate sulle Alpi orientali. Temperature in generale lieve calo. Ventoso su Ligure e Tirreno; Scirocco in deciso rinforzo su Isole e Sud.

Previsioni meteo per lunedì 19 gennaio

Maltempo al Sud e Isole, con piogge e rovesci anche forti e insistenti specie in Calabria e Isole, con possibili nubifragi. Qualche precipitazione nelle regioni centrali adriatiche, nevose in Appennino. Temporanee schiarite al Nord-Est, molto nuvoloso con sporadiche precipitazioni al Nord-Ovest ed Emilia. Temperature in calo. Forti venti, con raffiche tempestose di Scirocco al Sud e Isole e mareggiate nelle coste esposte.

