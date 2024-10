Meteo, verso un weekend soleggiato e stabile: le previsioni

Alta pressione in rinforzo e tempo in deciso miglioramento sull’Italia, dopo il rapido passaggio dell’intensa perturbazione che ieri ha portato precipitazioni intense e abbondanti in diverse aree del Centro-Nord. Le correnti calde meridionali che hanno accompagnato la perturbazione, favorendo condizioni di caldo estivo con picchi oltre i 30 gradi sul medio Adriatico e al Meridione, stanno lasciando il posto ad una più fresca ventilazione di Maestrale responsabile di un ridimensionamento delle temperature, soprattutto nelle aree maggiormente interessate dal caldo anomalo. Nel fine settimana l’alta pressione garantirà un tempo stabile e in prevalenza soleggiato, specialmente nelle regioni del Centro-Sud. Il Nord Italia verrà invece lambito da un sistema nuvoloso che però non porterà precipitazioni di rilievo se non qualche isolata e debole pioggia sabato sui rilievi del Nord-Ovest e in Liguria. L’anticiclone resisterà anche nei primi giorni della prossima settimana, con temperature che torneranno ad aumentare grazie anche ai venti di Scirocco che, nel frattempo, verranno innescati da una depressione legata a una perturbazione in avvicinamento dalla Penisola Iberica.

Previsioni meteo per venerdì 11 ottobre



Tempo in prevalenza stabile e abbastanza soleggiato, con annuvolamenti sparsi su parte del Centro-Sud, in Liguria, Emilia e, in giornata, anche sui rilievi del Nord. Non si prevedono precipitazioni rilevanti; al massimo qualche isolata pioggia durante il pomeriggio sull’Appennino centro-settentrionale. Temperature massime per lo più in calo, più marcato nel settore adriatico, all’estremo Sud e in Sicilia; ancora possibili locali punte intorno ai 28 gradi sui settori ionici. Venti in indebolimento, a parte un moderato Maestrale su basso Tirreno Sud e Isole. Mossi o localmente molto mossi i mari di ponente.

Previsioni meteo per sabato 12 ottobre

Cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso sulle regioni settentrionali, con qualche isolata pioggia o pioviggine sui rilievi del Nord-Ovest e nel Levante ligure. Un po’ di nuvole sparse anche lungo il versante tirrenico della penisola, maggiori schiarite nel resto del Paese. Temperature minime in calo al Centro-Sud. Massime in lieve flessione, tranne sulle Isole; valori per lo più compresi fra 17 e 23 gradi al Centro-Nord, fino a 24-25 al Sud e Isole, ma con picchi anche oltre sulla Sicilia orientale. Venti deboli, salvo residui rinforzi di Maestrale intorno alla Puglia meridionale. Mari per lo più poco mossi, eccetto lo Ionio che resta mosso al largo.