Meteo, verso Pasqua col maltempo poi possibile tregua

Le previsioni meteo per Pasqua e Pasquetta sono ancora affette da ampi margini di incertezza. Occorrerà seguire i prossimi aggiornamenti per avere più dettagli. Per giovedì 17 aprile, intanto, è prevista la formazione di una intensa circolazione di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, che sarà ben sviluppata a tutte le quote dell’atmosfera. Come conseguenza, in particolare tra la notte ed il mattino, si potranno osservare venti intensi su molti settori del nostro Paese. Da venerdì la citata circolazione tenderà ad indebolirsi progressivamente e sabato, in particolare sulle regioni centro meridionali, dovrebbe prevalere l’influsso di un debole anticiclone. Possibile peggioramento del tempo per la domenica di Pasqua sulle regioni centrali, in Sardegna e sul Nordovest, mentre nel resto del Paese situazione migliore.

Tendenza meteo Pasqua: Italia tra sole e piogge

Con maggiore dettaglio giovedì: nella notte e nelle prime ore del giorno precipitazioni intense sul Piemonte e in Valle d’Aosta. Piogge di rilievo anche in Liguria, sulla Lombardia settentrionale, e sul Nordest, particolarmente lungo le Prealpi. Rovesci sparsi al Sud, sulle isole e sulle regioni centrali tirreniche. Venti molto forti di scirocco sul Salento e sui mari circostanti. Giornata ventosa anche sulle isole per venti che diventano occidentali. Il clima diverrà più fresco in Sicilia, sui settori tirrenici, sull’Emilia e in Lombardia.

Venerdì, sulle base degli ultimi aggiornamenti, al mattino pioverà ancora diffusamente nel Nordest, specialmente su Friuli; rovesci sparsi sui settori tirrenici della penisola, più probabili nel Lazio. Nel pomeriggio insistono piogge sparse sul nordest del Paese; probabile aumento dell’instabilità nelle zone interne del Centro, con possibili rovesci e temporali isolati.