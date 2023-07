Tra venerdì 14 e il weekend tempo più stabile e caldo in aumento: le previsioni meteo

In queste ore il Nord Italia ha registrato una temporanea attenuazione del caldo, al costo di locali ma violenti temporali causati dal passaggio della coda di una perturbazione atlantica (la n. 1 di luglio). Sulle regioni nord-orientali sono ancora attesi rovesci e temporali anche forti, associati a intense raffiche di vento e locali grandinate. Al Centro-Sud l’Anticiclone africano continuerà ad essere il protagonista, così come anche il caldo opprimente di questi giorni. Nel fine settimana l’alta pressione africana tornerà ad espandersi verso le regioni settentrionali, dove il tempo diverrà di nuovo stabile, ma anche molto caldo e afoso.

Da domenica l’Anticiclone africano si consoliderà ulteriormente sull’Italia e le temperature aumenteranno ancora. Nella prima parte della prossima settimana questa intensa e prolungata ondata di caldo raggiungerà il suo picco massimo con possibili temperature record; localmente si potranno anche avvicinare alla soglia dei 45 gradi. Nelle regioni centro-meridionali la durata di questa seconda ondata di caldo dell’estate sarà eccezionale: potrebbe durare anche per quasi tutta la prossima settimana.

Le previsioni per domani, venerdì 14 luglio

Venerdì al mattino nubi sparse sulle regioni settentrionali con una residua instabilità associata a locali rovesci possibili al Nord-Ovest, tra Piemonte e Lombardia; sereno al Centro-Sud. Nel pomeriggio poca nuvolosità irregolare e variabile su Alpi e Appennino, con scarso rischio di precipitazioni; cielo generalmente sereno altrove.

Caldo intenso soprattutto al Sud e sulle Isole maggiori, con picchi prossimi ai 40 gradi. Temperature più contenute al Nord: valori vicini alla norma, al più leggermente sopra e intorno ai 30 gradi, ma con punte di 33-35 in pianura. Venti ovunque deboli, salvo rinforzi di brezza specie lungo i litorali. Localmente ancora un po’ mossi i mari di ponente.

Le previsioni per sabato 15 luglio

Sabato cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; assenza di precipitazioni, se non qualche possibile isolato rovescio pomeridiano sulle Alpi occidentali. Caldo di nuovo in intensificazione, anche al Nord dove i valori massimi saranno compresi in generale tra 30 e 35 gradi; picchi tra 37 e 40 gradi ancora al Sud e nelle Isole. Venti in prevalenza deboli o a regime di brezza.