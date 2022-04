Meteo: venerdì santo con caldo anomalo. Weekend di Pasqua poca pioggia

Domani, Venerdì Santo, l’alta pressione garantirà ancora prevalenza di tempo asciutto e un po’ di caldo anomalo. Alla fine del giorno però un vortice di bassa pressione (perturbazione numero 4 del mese), in movimento sul Mediterraneo Occidentale, si avvicinerà all’Italia e porterà un po’ di maltempo sulle estreme regioni meridionali, specie fra Calabria e Sicilia. Sabato Santo, 16 aprile, ancora qualche pioggia all’estremo Sud, sempre a causa di questo vortice di bassa pressione. Un po’ di maltempo anche sulla fascia alpina e prealpina per l’arrivo di un fronte freddo dal Nord Europa (perturbazione n.5).

Quest’ultima perturbazione è seguita da una massa d’aria fredda che, tra Pasqua e Pasquetta, causerà un generale calo termico, più evidente sul versante orientale della Penisola, con venti di Tramontana che investiranno soprattutto il Centro-Sud. In compenso splenderà quasi dappertutto il sole, con qualche pioggia residua, nella giornata di Pasqua, solo all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per venerdì 15 aprile

Alternanza tra sole e nuvole sulle Isole Maggiori, con qualche pioggia solo sulla Sicilia; prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso altrove. Tra sera e notte piogge sparse su Calabria e Sicilia.

Temperature in ulteriore e diffuso aumento, in generale di qualche grado al di sopra della norma: massime tipiche di inizio giugno al Nord, regioni tirreniche e Isole, con punte anche di 25- 26 gradi. Ventoso per venti orientali sulla Sicilia.

Le previsioni meteo per sabato 16 aprile

Alternanza tra sole e nuvole su Lombardia, Venezie, Abruzzo, Molise e regioni meridionali, con isolati acquazzoni e temporali su Trentino, Veneto, Mantovano, Appennino Abruzzese e Sicilia. In prevalenza soleggiato nel resto d’Italia. Temperature massime in leggero calo in gran parte d’Italia, ma ancora in generale al di sopra della norma.