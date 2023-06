Meteo: venerdì ancora piogge e temporali in alcune zone, poi svolta estiva. Le previsioni dal 16 giugno

In queste ore un'intensa perturbazione sta attraversando l'Italia, portando piogge e temporali anche forti soprattutto nelle regioni centro-meridionali, e prima di abbandonare definitivamente il Paese influenzerà le condizioni meteo in alcune regioni anche nella giornata di domani, venerdì 16 giugno. In particolare, una residua instabilità si farà sentire nell'estremo Sud peninsulare e in Sicilia, con qualche fenomeno anche al Nord-Est.

Altrove torneranno a prevalere condizioni in generale stabili e soleggiate, primo assaggio di una svolta meteo che si farà sentire in modo più deciso tra il weekend e la prossima settimana, dovuta all'avanzare dell'anticiclone nord africano.

Le previsioni meteo per venerdì 16 giugno

Nuvoloso al Sud e in Sicilia, con possibili isolate piogge o rovesci su Puglia meridionale, Calabria e Sicilia tirrenica, in attenuazione alla sera. Tempo prevalentemente soleggiato nel resto d’Italia, con solo qualche breve e isolato rovescio pomeridiano su Prealpi lombarde, Alpi orientali e rilievi toscani, in parziale estensione verso le vicine pianure fra Lombardia, Veneto e Friuli.

Temperature massime in aumento al Centro-Sud: valori per lo più compresi fra 24 e 29 gradi. Venti moderati di Maestrale al Centro-Sud.

Le previsioni meteo per sabato 17 giugno

Giornata per lo più soleggiatain gran parte d’Italia. Nel pomeriggio temporaneo aumento della nuvolosità sui rilievi, ma associata a scarso rischio di precipitazioni, salvo qualche breve rovescio nella zona delle Dolomiti.

Temperature massime stazionarie o in ulteriore leggero rialzo, con valori compresi fra 25 e 30 gradi. Ancora un po’ ventoso per Maestrale sulle regioni meridionali.