Meteo, venerdì 7 marzo maltempo al Sud e sulle Isole: scatta l'allerta

L’alta pressione sta dando segnali di cedimento, evidenziati dall’arrivo di una perturbazione (la numero 2 di marzo) in risalita dal Nord Africa: venerdì porterà molte nuvole al Centro-Sud, accompagnate da precipitazioni localmente intense sulle Isole maggiori, in particolare in Sicilia, e in Calabria. Le regioni settentrionali resteranno ai margini di questo peggioramento e in questo settore continueranno dunque a prevalere condizioni meteo stabili. Entro la fine di sabato 8 marzo, Giornata della Donna, le piogge andranno esaurendosi e il tempo tenderà di conseguenza a migliorare. La tregua, però, sarà molto breve.

Un’altra perturbazione, più intensa della precedente, si avvicinerà da ovest causando un nuovo aumento della nuvolosità, questa volta sulle regioni centro-settentrionali, già nel corso della giornata di domenica, con piogge e temporali che cominceranno a interessare Sardegna, Toscana, Liguria e Piemonte nel pomeriggio, per poi estendersi nel resto del Centro-Nord fra la notte e la giornata di lunedì. I fenomeni potranno essere localmente intensi e associati a potenziali criticità. Non mancheranno le nevicate, seppur a quote relativamente alte, lungo l’arco alpino.

Le previsioni meteo per venerdì 7 marzo

Molte nuvole e piogge diffuse sulle Isole maggiori e nel settore meridionale della Calabria, con rischio di fenomeni localmente intensi. Tempo più stabile nel resto del Paese, ma con cielo nuvoloso all’estremo Nord-Ovest e nuvole in arrivo nel corso della giornata anche al Centro e sul resto del Sud. Presenza di nebbie in rapido diradamento lungo il versante adriatico.

Per la giornata di venerdì la Protezione Civile ha diramato l'allerta fino ad arancione per rischio temporali e rischio idrogeologico sul versante ionico e il settore nord-orientale della Sicilia. Emessa anche l'allerta gialla per tutto il resto dell'isola e per parte di Calabria e Sardegna.

Temperature massime stazionarie o in leggero calo, ancora in gran parte oltre la media. Venti intensi orientali sulle Isole e al Sud, specie tra la Calabria e la Sicilia, con mari molto mossi e rischio di mareggiate sulle coste più esposte.

Le previsioni meteo per sabato 8 marzo, Giornata della Donna

Tempo stabile e prevalentemente soleggiato al Nord, in Toscana e nel pomeriggio anche su Umbria e Lazio. Cielo nuvoloso nel resto d’Italia, con isolate piogge o brevi rovesci in Sicilia e Calabria, in esaurimento verso sera. Probabile formazione di banchi di nebbia nella bassa Val padana e nelle valli toscane.

Temperature stazionarie o in leggero rialzo, ancora relativamente miti nelle ore pomeridiane. Venti in prevalenza deboli, con locali rinforzi intorno a Calabria e Isole. Mossi o localmente molto mossi i mari occidentali e meridionali.