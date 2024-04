Meteo, venerdì e weekend con anticiclone e temperature in aumento: attesi valori da inizio estate! Dove farà più caldo?

Il vortice di bassa pressione che ha coinvolto l’Italia negli ultimi giorni si è allontanato verso la Tunisia e l’Algeria, favorendo un deciso e generale miglioramento meteo su tutte le nostre regioni.

In questa ultima parte della settimana, l’alta pressione sta intanto tornando a espandersi sul Paese e su gran parte dell’Europa, riportando condizioni di stabilità atmosferica e temperature sensibilmente oltre la norma, con un notevole rialzo termico fino a valori da inizio estate previsti soprattutto domenica, quando sarà molto probabile raggiungere la soglia 30 gradi.

Si tratta di un’anomalia termica eccezionale, fino a 10-12 gradi di scarto rispetto alla media del periodo.

Il tempo stabile e il caldo anomalo proseguiranno fino all’inizio della prossima settimana: a seguire sembra sempre più probabile un generale peggioramento del tempo per la discesa di una perturbazione dal Nord Europa (la numero 3 di aprile), associata ad aria fredda, e la simultanea risalita dal Nord Africa del vortice ciclonico attualmente posizionato tra la Tunisia e l’Algeria.

Le previsioni meteo per venerdì 12 aprile

Tempo soleggiato in tutto il Paese, con un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Da segnalare una residua nuvolosità a quote medio-alte in trasferimento dalle regioni peninsulari e dalla Isole maggiori verso il basso Mediterraneo. Temperature in aumento ovunque, con valori massimi pomeridiani superiori ai 20 gradi da nord a sud e punte fino a di 25-26 gradi nelle aree di pianura lontane dai litorali. Venti da deboli a localmente moderati, settentrionali, su mari e regioni del Centro-Sud. Saranno a tratti mossi l’Adriatico centro-meridionale, lo Ionio, il Canale di Sicilia e i mari intorno alla Sardegna centro-meridionale; poco mossi o calmi gli altri mari.

Le previsioni meteo per sabato 13 aprile

Sabato in tutte le regioni tempo ben soleggiato. Il cielo si presenterà in prevalenza sereno, con al più qualche modesta velatura in transito sulle regioni settentrionali.

Temperature in lieve generale aumento: caldo anomalo, con valori massimi pomeridiani fino a 27-28 gradi nelle aree interne di pianura lontane dal mare del Centro-Nord e delle Isole. In montagna zero termico fino a 3.800-4.000 metri. Venti per lo più deboli, fino a moderati settentrionali tra basso Adriatico, Puglia meridionale, Ionio e Canali di Sicilia e di Sardegna, con i rispettivi mari a tratti ancora mossi. Calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.