Meteo: venerdì 6 maggio temporali e forti raffiche di vento. Ecco dove

Sull’Italia domineranno ancora condizioni di instabilità, a causa del transito al Nord di una perturbazione dalla Francia (la n.2 di maggio) e per l’azione concomitante di un intenso vortice ciclonico proveniente dal Nord Africa (perturbazione n.3) che sta interessando il Centro-Sud e che condizionerà il tempo anche nel fine settimana. Gli ultimi aggiornamenti, infatti, indicano la probabile persistenza di tempo marcatamente instabile in molte regioni anche sabato 7 e domenica 8 maggio. Le temperature, quasi ovunque in calo nella giornata di venerdì 6 e al Sud e in Sicilia anche sabato, torneranno a risalire nel fine settimana in maniera sensibile al Nord dove non si escludono punte di 24-25 gradi.

La nuova settimana comincerà ancora con un po’ di instabilità che, tuttavia, andrà ad esaurirsi gradualmente in seguito al probabile rinforzo dell’alta pressione accompagnata da una massa d’aria sempre più calda. Così, oltre al progressivo ritorno del tempo stabile, il clima si farà via via più caldo, in particolare nella seconda parte della settimana quando, stando alle attuali proiezioni modellistiche, potrebbero essere raggiunti picchi vicini ai 30 gradi.

Le previsioni meteo per venerdì 6 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso. Piogge sparse e locali rovesci fin dal mattino in gran parte del Centro-Nord e, in forma più isolata, anche al Sud. Temporali in Sicilia, Sardegna e, nel pomeriggio anche sulle regioni centrali tirreniche. Verso sera tendenza a una parziale attenuazione dei fenomeni, eccetto su Sicilia, bassa Calabria e Sardegna orientale dove insisteranno i rovesci e i temporali.

Temperature massime in calo, eccetto al Centro. Ventoso al Centro-Sud, sulle Isole e in Liguria, con raffiche particolarmente intense nell’area del basso Tirreno. Mari molto mossi o agitati, tranne l’Adriatico.

Le previsioni meteo per sabato 7 maggio

Cielo in prevalenza nuvoloso per l’intera giornata. Piogge anche a carattere di rovescio o temporale possibili su Alpi, alta pianura padana, Friuli Venezia Giulia, Appennino, Lazio, Abruzzo, Molise, gran parte del Sud e Isole. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità.

Temperature massime in rialzo al Nord e in Sardegna, in ulteriore leggero calo al Sud e in Sicilia: valori per lo più compresi fra 18 e 24 gradi. Ancora ventoso nell’area tirrenica e intorno a Calabria e Isole. Poco mosso l’Adriatico, mossi o molto mossi gli altri mari.