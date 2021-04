Meteo, venerdì 30 aprile instabile al Centro-Nord e caldo al Sud

L’Italia resta letteralmente spaccata in due in questo scorcio finale di aprile, ma in prospettiva anche per il weekend del primo maggio: sole e caldo anomalo al Sud e sulle Isole, tempo instabile e a tratti perturbato sulle regioni centro-settentrionali, nel mirino di una serie di perturbazioni, ma con temperature comunque miti. La numero 11 completerà il suo passaggio nelle prime ore di venerdì, seguita da un miglioramento solo parziale e molto breve.



La numero 1 di maggio investirà il Centro-Nord nel fine settimana, risultando più intensa della precedente, con una fase di forte maltempo attesa sulle regioni settentrionali e sulla Toscana tra sabato sera e domenica mattina. Ai margini del “treno perturbato” resteranno le regioni meridionali dove, al contrario, andranno in scena le prove generali dell’estate: grazie ad un’intensificazione della risalita calda nord africana, tra venerdì e sabato sono attesi i primi 30 gradi dell’anno. La massa d’aria più fresca che segue la prima perturbazione di maggio, all’inizio della prossima settimana si propagherà anche all’estremo Sud, interrompendo così il fuori programma estivo.

Previsioni meteo per venerdì 30 aprile

Venerdì al Nord cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso: piogge sparse, rovesci e locali temporali più probabili lungo la fascia alpina-prealpina, su Piemonte, Lombardia, Liguria centro-orientale e sulle alte pianure di Veneto e Friuli. Maggiore variabilità al Centro e sulla Sardegna, con locali piovaschi non esclusi, tra pomeriggio e sera, tra Toscana, Umbria e Marche. Al Sud e sulla Sicilia solo qualche velatura passeggera, in un contesto di tempo soleggiato e caldo.



Temperature: massime ovunque in aumento e al di sopra della norma, particolarmente all’estremo Sud dove si potranno toccare i 30 gradi, specie su Calabria e Sicilia. Venti: da deboli a localmente moderati di Scirocco sui mari Adriatico e Ionio.

Previsioni meteo per sabato 1 maggio

Sabato sulle regioni centrali e meridionali nuvolosità variabile che, a tratti, lascerà filtrare un po’ di sole. Tra pomeriggio e sera nubi più dense su Campania, Basilicata e centro-ovest Sicilia dove non si escludono locali piovaschi. Al Nord cielo in prevalenza nuvoloso, con piogge isolate, inizialmente confinate al settore di Nordovest. Marcato peggioramento entro la serata, con precipitazioni in estensione al resto del Settentrione, a Toscana e Umbria. Fenomeni in qualche caso intensi, anche sotto forma di rovesci o temporali.



Temperature: massime in ulteriore aumento al Centro-Sud e sensibilmente oltre la norma, con valori fino a 30 gradi tra Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna tirrenica. Venti: meridionali in rinforzo su mari e regioni centro-meridionali.