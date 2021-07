Meteo, venerdì 2 luglio stop all'intensa ondata di caldo

Al via il mese di luglio con il sole e con il caldo, ma già da venerdì 2 luglio con uno stop all’intensa ondata di calore che ha investito pesantemente e a lungo le regioni del Sud. Dopo le ultime fiammate sulle estreme regioni meridionali, nei prossimi giorni l’unica regione rovente resterà la Sicilia dove si potranno ancora superare i 35 gradi.

A portare un minimo di sollievo ci pensano le correnti più temperate dell’Atlantico, che ridimensionano un pochino il quadro termico, pur restando su valori al di sopra della norma. In seno a tali correnti si muovono alcune perturbazioni: una di queste (la n.5 di giugno), con la sua coda lambisce il Nord-Est. Un’altra, più attiva (la n.1 di luglio), attraverserà le regioni settentrionali tra sabato e domenica, con un peggioramento più evidente tra la fine di sabato e la domenica, associato a molti temporali, in qualche caso anche intensi. La tendenza per la prossima settimana resta al momento ancora incerta: da mercoledì 7 potrebbe partire la seconda intensa ondata di calore africana.

Previsioni meteo per venerdì 2 luglio

Su regioni peninsulari e Isole tempo generalmente soleggiato, salvo temporanei annuvolamenti nel pomeriggio lungo la dorsale, associati a occasionali brevi acquazzoni nel settore tra Marche e Molise. Maggiore variabilità al Nord, con spazi soleggiati più ampi al Nord-Ovest e tempo localmente instabile al Nord-Est. In mattinata isolati rovesci in pianura tra basso Veneto, Emilia e nel Polesine; nel pomeriggio brevi temporali in sviluppo lungo le Prealpi venete, in Carnia e lungo la dorsale settentrionale.

Temperature massime in ulteriore calo all’estremo Sud: punte localmente oltre i 35 gradi sulla Sicilia; altrove valori compresi tra 28 e 34 gradi.

Previsioni meteo per sabato 3 luglio

Al Centro-Sud e sulle Isole tempo in prevalenza soleggiato: da segnalare lo sviluppo di cumuli nel pomeriggio lungo la dorsale appenninica, ma senza conseguenze. Al Nord cielo irregolarmente nuvoloso, con ancora un po’ di sole in mattinata al Nord-Est: dal pomeriggio primi rovesci o isolati temporali in sviluppo nel settore alpino centro-occidentale, in estensione verso sera a Piemonte, Lombardia e Trentino Alto Adige. Fenomeni localmente intensi nella successiva notte.

Temperature senza grandi variazioni: valori per lo più compresi tra 28 e 33 gradi, con punte fino a 35-36 gradi su Sardegna e Sicilia. Clima afoso al Nord.