Meteo, venerdì 17 dicembre senza piogge. Sabato aria gelida

Tempo stabile e senza piogge anche venerdì 17 dicembre, con l’alta pressione che garantirà giornate in prevalenza soleggiate e miti, favorendo però anche la formazione di nebbie via via più diffuse e persistenti in pianura e lungo le coste adriatiche nonché un peggioramento della qualità dell’aria a causa di un ulteriore incremento del livello degli inquinanti atmosferici. Le regioni del Centro-Sud, in particolare le regioni del medio versante adriatico e del Sud, continueranno ad essere interessate da una ventilazione settentrionale accompagnata da un po’ di nuvolosità e da temperature localmente anche al di sotto delle medie stagionali.

In particolare nella giornata di sabato un nucleo di aria gelida in discesa lungo la Penisola Balcanica lambirà anche le regioni centro-meridionali: si intensificheranno i venti da nord o nord-est e le temperature subiranno un ulteriore calo; il fronte freddo associato (perturbazione n. 5 di dicembre) porterà qualche debole precipitazione al Sud, nevosa a bassa quota sui rilievi. Già domenica il tempo migliorerà al Sud e le temperature saranno in temporanea risalita in tutte le regioni centro-meridionali.

Previsioni meteo per venerdì 17 dicembre

Nubi sparse sul medio versante adriatico, al Sud e nelle Isole; si tratterà per lo più di nuvolosità variabile e irregolare alternata a schiarite anche ampie nel corso del pomeriggio; non sono previste precipitazioni di rilievo. Tempo soleggiato nel resto del Paese, a parte la presenza di nebbie o nubi basse al mattino in Pianura Padana e lungo le coste di Veneto ed Emilia, in diradamento da metà giornata ma di nuovo in formazione a banchi già in serata.

Temperature senza grandi variazioni. Venti in deciso rinforzo di Tramontana sullo Ionio e di Maestrale lungo il medio-basso Adriatico e in Puglia, con mari che tenderanno a diventare molto mossi.

Previsioni meteo per sabato 18 dicembre

Irregolarmente nuvoloso con deboli e isolate precipitazioni, nevose oltre i 700-1000 metri, in Puglia, Basilicata, Calabria e nord-est della Sicilia. Giornata in prevalenza soleggiata nel resto d’Italia, salvo la presenza di nebbie o nubi basse su pianure e coste adriatiche del Nord solo in parziale dissolvimento nel pomeriggio.

Temperature senza grandi variazioni. Venti da nord o nord-est in rinforzo al Centro-Sud: tesi nelle regioni meridionali e in Sicilia, localmente moderati al Centro e in Sardegna. Poco mosso l’alto Adriatico, il Mar Ligure e il Mare di Sardegna; mossi i restanti bacini, fino a molto mossi o agitati il basso Adriatico e lo Ionio.