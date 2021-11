Venerdì 12 le condizioni meteo sono in miglioramento in Sicilia dopo la fase di forte maltempo che ha visto in alcune zone accumuli di pioggia anche superiori a 200 litri per metro quadrato in 24 ore.

La perturbazione collegata all’intenso vortice di bassa pressione da giorni posizionato in prossimità delle Baleari, anche oggi manterrà condizioni di instabilità nelle regioni del Centro-Sud, con il rischio di temporali su Lazio, Campania, Calabria e Sardegna. La ventilazione si sta finalmente indebolendo anche sui mari di ponente e sullo Ionio, dopo giornate molto ventose.

Per sabato 13 si conferma l’arrivo sul nostro Paese di una perturbazione dal nord Atlantico (la numero 5 del mese), che porterà un peggioramento sulle nostre regioni settentrionali e, domenica 14, anche su parte del Centro e in Sardegna.

Le previsioni meteo per venerdì 12

Rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità, in Calabria, Campania e Sardegna, in mattinata anche nel Lazio; tempo in miglioramento in Sicilia, con qualche residuo rovescio nella Sicilia orientale. Nel corso della giornata le piogge e qualche rovescio si estenderanno anche alle altre regioni meridionali e su Abruzzo e Molise; migliora nel Lazio. Ampi rasserenamenti su Alpi, Veneto e Friuli Venezia Giulia; nubi nelle altre zone, con nebbie in diradamento in pianura Padana.

Temperature massime in leggero calo al Sud; valori in generale superiori alle medie. Venti in attenuazione su mari di ponente e sullo Ionio; locali rinforzi di Scirocco nel Mar Ligure.

Le previsioni meteo per sabato 13

Tempo abbastanza soleggiato su Sicilia e Sardegna. Nel resto d’Italia prevarranno le nuvole, più compatte e diffuse al Nord dove tra pomeriggio e sera è atteso un graduale peggioramento con l’arrivo di un po’ di piogge tra Nord-Ovest e Triveneto. Sul Centro-Sud peninsulare atmosfera instabile, con lo sviluppo di alcuni brevi rovesci o isolati temporali.

Temperature in calo al Nord, senza grandi variazioni al Centro-Sud e Isole. Venti deboli, salvo moderati rinforzi da sud tra basso Adriatico e Ionio. Mari: mossi il Mare e Canale di Sardegna, il Canale di Sicilia e il basso Ionio; poco mossi i restanti bacini.