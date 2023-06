Meteo, ultimo weekend di giugno con temporali residui e clima meno caldo

La prima ondata di caldo della stagione è già agli sgoccioli. Le previsioni meteo per l'ultimo fine settimana di giugno sono all'insegna di una inversione di marcia con l'indebolimento dell'anticiclone nord-africano. L'arrivo della perturbazione n.5 di giugno riporta piogge e maltempo in diverse zone dell'Italia. Ecco la situazione.

Meteo Italia, ritirata dell'anticiclone africano: arriva la perturbazione n.5 di giugno

L'anticiclone nord-africano sta per lasciare l'Italia. L'ultimo fine settimana di giugno segna la ritirata dell'anticiclone con la fine della prima grande ondata di calore della stagione. Nelle prossime ore, infatti, il passaggio della perturbazione n.5 di giugno riporterà piogge e maltempo in buona parte del paese con un calo delle temperature. Clima variabile ed instabile nelle regioni del Nord Italia, le prime colpite dalla nuova perturbazione che determinerà anche un sensibile calo termico delle temperature. Non solo, gli effetti della perturbazione si faranno sentire anche nelle regioni del Centro-Sud con un calo delle temperature causato anche dal rinforzo dei venti.

Il passaggio della perturbazione n.5 di giugno si farà sentire lungo tutto lo stivale con temporali e rovesci che, in alcuni casi, saranno anche di forte intensità con il rischio di nubifragi, grandinate e tempeste. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 23 giugno 2023: nubi alternate ad ampie schiarite sul Centro-Nord, mentre qualche rovescio è possibile su Alpi centro orientali, regioni del Centro-Italia. Al Sud bel tempo con sole e caldo. Nel pomeriggio, invece, piogge e temporali su Alpi e Prealpi orientali, Venezie, Emilia Romagna, est Lombardia, Umbria e zone interne della Toscana. In calo le temperature, in particolare al Nord e Sardegna, mentre al Sud si toccano anche picchi di 38-39° in Puglia e Sicilia.

Meteo, la previsioni del weekend finale di giugno

Che tempo farà nel fine settimana? Per sabato 24 giugno clima instabile con alternanza di nuvole, schiarite e rovesci in buona parte del paese. La pioggia tornerà protagonista sin dalle prime ore del mattino nelle regioni centrali adriatiche, mentre dal pomeriggio rovesci e temporali ci saranno nell’Appennino centrale e meridionale, Umbria, Lazio e Puglia interna. In diminuzione le temperature. Per la giornata di domenica 25 giugno, invece, bel tempo lungo tutto lo stivale con qualche annuvolamento solo all'estremo Sud e in particolare nelle zone interne. Le temperature subiranno ancora un calo nelle minime al Sud, mentre le massime saranno in lieve rialzo sulle regioni centro-settentrionali.

La prossima settimana che segna la fine di giugno e l'ingresso nel mese di luglio sarà segnata dalla presenza dell’Anticiclone delle Azzorre con clima stabile ad eccezione della giornata di martedì quando potrebbe registrarsi una fase instabile sulle regioni di Nordest e nei sui settori alpini e prealpini. In aumento le temperature.