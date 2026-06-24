Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove

Anche le ultime proiezioni a media e lunga scadenza non fanno intravedere qualche segnale evidente di cambio di circolazione sulla scena euro-mediterranea fino alla fine di giugno. Per il resto del mese fino all’esordio di luglio continuerà pertanto a persistere l’alta pressione protesa dal Nord Africa verso il nostro continente con conseguente azione di blocco verso le correnti atlantiche e le perturbazioni dovranno quindi seguire traiettorie più settentrionali, al più sfiorando il Portogallo.

In definitiva, alla domanda di quando potrà finire l’attuale ondata di caldo, non vi è ancora una risposta attendibile; probabilmente nei primi giorni di luglio, ma il segnale non è ancora sufficientemente netto. Anzi, in Italia nel corso del fine settimana e nella prima parte della prossima settimana il settore più caldo dell’Anticiclone, dalla sua posizione in Gran Bretagna, Mare del Nord e Baltico, guadagnerà terreno anche verso il nostro Paese dove le anomalie sono destinate ad accentuarsi in tutte le regioni, anche al Sud che attualmente rimane un po’ più ai margini con un caldo meno intenso. Il caldo diverrà anche più afoso per l’accumulo di umidità nei bassi strati; il disagio o lo stress termico continuerà anche di notte per le minime diffusamente “tropicali” che non solo non scendono sotto la soglia dei 20 gradi ma in alcuni casi ne restano sopra anche sui 24-25 gradi; in alta quota lo zero termico si porta intorno o poco oltre i 4500 metri sulle Alpi.

Sul fronte dell’instabilità, con il caldo umido che innesca i temporali di calore, specie in aree montuose, lo spostamento sopra descritto dell’alta pressione potrebbe, a iniziare da venerdì 26, favorire una maggiore compressione anticiclonica dell’atmosfera sull’Italia, un elemento questo che inibisce lo sviluppo dei fenomeni. Verso la fine della settimana e nei primi giorni della prossima quindi i temporali dovrebbero divenire più scarsi e isolati e forse concentrarsi essenzialmente sui settori alpini e in forma ancora più isolata sui rilievi dell’estremo Sud.

Ultimo weekend di giugno rovente sull'Italia con picchi fino a 40 gradi: la tendenza meteo

Sabato 27 tempo inizialmente soleggiato, con un po’ di nuvole passeggere al Nord al mattino; nel pomeriggio possibile sviluppo di rovesci e isolati temporali sulle Alpi centrali e occidentali e sui rilievi dell’estremo Sud e Sicilia.

Domenica 28 giornata molto simile, con la stessa evoluzione e quindi locali temporali pomeridiani sulle Alpi. Caldo protagonista da Nord a Sud, con punte massime tra 37 e 40 gradi in pianura padana e zone interne delle regioni centrali tirreniche e delle Isole.