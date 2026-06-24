FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove

Meteo: ultimo weekend di giugno con picchi di 40 gradi! Ecco dove

La tendenza meteo per il weekend 27-28 giugno indica una intensificazione della calura che coinvolgerà maggiormente il Sud. Previsti fino a 40°C.
Tendenza24 Giugno 2026 - ore 12:24 - Redatto da Redazione Meteo.it
Tendenza24 Giugno 2026 - ore 12:24 - Redatto da Redazione Meteo.it

Anche le ultime proiezioni a media e lunga scadenza non fanno intravedere qualche segnale evidente di cambio di circolazione sulla scena euro-mediterranea fino alla fine di giugno. Per il resto del mese fino all’esordio di luglio continuerà pertanto a persistere l’alta pressione protesa dal Nord Africa verso il nostro continente con conseguente azione di blocco verso le correnti atlantiche e le perturbazioni dovranno quindi seguire traiettorie più settentrionali, al più sfiorando il Portogallo.

In definitiva, alla domanda di quando potrà finire l’attuale ondata di caldo, non vi è ancora una risposta attendibile; probabilmente nei primi giorni di luglio, ma il segnale non è ancora sufficientemente netto. Anzi, in Italia nel corso del fine settimana e nella prima parte della prossima settimana il settore più caldo dell’Anticiclone, dalla sua posizione in Gran Bretagna, Mare del Nord e Baltico, guadagnerà terreno anche verso il nostro Paese dove le anomalie sono destinate ad accentuarsi in tutte le regioni, anche al Sud che attualmente rimane un po’ più ai margini con un caldo meno intenso. Il caldo diverrà anche più afoso per l’accumulo di umidità nei bassi strati; il disagio o lo stress termico continuerà anche di notte per le minime diffusamente “tropicali” che non solo non scendono sotto la soglia dei 20 gradi ma in alcuni casi ne restano sopra anche sui 24-25 gradi; in alta quota lo zero termico si porta intorno o poco oltre i 4500 metri sulle Alpi.

Sul fronte dell’instabilità, con il caldo umido che innesca i temporali di calore, specie in aree montuose, lo spostamento sopra descritto dell’alta pressione potrebbe, a iniziare da venerdì 26, favorire una maggiore compressione anticiclonica dell’atmosfera sull’Italia, un elemento questo che inibisce lo sviluppo dei fenomeni. Verso la fine della settimana e nei primi giorni della prossima quindi i temporali dovrebbero divenire più scarsi e isolati e forse concentrarsi essenzialmente sui settori alpini e in forma ancora più isolata sui rilievi dell’estremo Sud.

Ultimo weekend di giugno rovente sull'Italia con picchi fino a 40 gradi: la tendenza meteo

Sabato 27 tempo inizialmente soleggiato, con un po’ di nuvole passeggere al Nord al mattino; nel pomeriggio possibile sviluppo di rovesci e isolati temporali sulle Alpi centrali e occidentali e sui rilievi dell’estremo Sud e Sicilia.

Domenica 28 giornata molto simile, con la stessa evoluzione e quindi locali temporali pomeridiani sulle Alpi. Caldo protagonista da Nord a Sud, con punte massime tra 37 e 40 gradi in pianura padana e zone interne delle regioni centrali tirreniche e delle Isole.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi
    Tendenza23 Giugno 2026

    Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi

    La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana indica una calura sempre più intensa, anche al Sud. Instabilità sui rilievi ma meno diffusa
  • Meteo: seconda parte di settimana con caldo ancora più intenso! La tendenza
    Tendenza22 Giugno 2026

    Meteo: seconda parte di settimana con caldo ancora più intenso! La tendenza

    La tendenza meteo per la seconda parte della settimana indica un caldo sempre più intenso, soprattutto sul finire del mese, in particolare al Sud
  • Meteo, ondata di caldo africano fino alla fine del mese: la tendenza
    Tendenza21 Giugno 2026

    Meteo, ondata di caldo africano fino alla fine del mese: la tendenza

    L'ondata di caldo africano in atto sarà particolarmente lunga: durerà almeno fino alla fine del mese e probabilmente fino a inizio luglio con temperature sopra la norma di 10 gradi. La tendenza meteo
  • Meteo, ondata di caldo a oltranza: anche la prossima settimana Anticiclone nord-africano
    Tendenza20 Giugno 2026

    Meteo, ondata di caldo a oltranza: anche la prossima settimana Anticiclone nord-africano

    L'ondata di caldo intenso proseguirà anche per tutta la prossima settimana e probabilmente fino alla fine del mese di giugno. La tendenza meteo dal 23 giugno
Ultime newsVedi tutte
Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi
Tendenza23 Giugno 2026
Meteo: ultima parte di settimana con caldo in intensificazione al Sud! Notti con oltre 20 gradi
La tendenza meteo per l'ultima parte della settimana indica una calura sempre più intensa, anche al Sud. Instabilità sui rilievi ma meno diffusa
Meteo: seconda parte di settimana con caldo ancora più intenso! La tendenza
Tendenza22 Giugno 2026
Meteo: seconda parte di settimana con caldo ancora più intenso! La tendenza
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana indica un caldo sempre più intenso, soprattutto sul finire del mese, in particolare al Sud
Meteo, ondata di caldo africano fino alla fine del mese: la tendenza
Tendenza21 Giugno 2026
Meteo, ondata di caldo africano fino alla fine del mese: la tendenza
L'ondata di caldo africano in atto sarà particolarmente lunga: durerà almeno fino alla fine del mese e probabilmente fino a inizio luglio con temperature sopra la norma di 10 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 24 Giugno ore 12:25

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154