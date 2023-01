Meteo: ultimo weekend di gennaio al via con clima molto freddo!

La perturbazione (numero 11 del mese) che sta portando maltempo al Centro-Sud, nel corso del fine settimana si allontanerà gradualmente verso la Grecia, favorendo così un parziale miglioramento del tempo.

Nonostante ciò, la nostra Penisola rimarrà interessata da una circolazione ciclonica che contribuirà a richiamare ancora delle correnti gelide dai Balcani: sarà quindi un fine settimana molto freddo, caratterizzato anche da diffuse gelate notturne, specie al Nord, mentre le piogge e le nevicate residue si concentreranno più che altro sulle regioni adriatiche e all’estremo Sud.

Le previsioni meteo per sabato 28 gennaio

Prevalenza di bel tempo al Nord e Toscana. Nuvole altrove: rovesci e temporali sparsi su Calabria meridionale e Sicilia, con neve sui rilievi oltre 1000 metri; piogge isolate anche su Marche e Sardegna, con qualche nevicata sull’Appennino Marchigiano. Temperature massime senza grandi variazioni, nella norma o leggermente al di sotto.

Le previsioni meteo per domenica 29 gennaio

Bel tempo al Nord e regioni centrali tirreniche. Nuvole altrove: qualche pioggia su Marche, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; sporadiche nevicate sull’Appennino Marchigiano fino a quote collinari e sull’Appennino meridionale oltre 700-900 metri. Gelate mattutine al Nord, anche in pianura; temperature massime in rialzo nelle zone alpine, pressoché invariate altrove.